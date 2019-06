Taux : légèrement en repli sur les T-Bonds après 2 stats US

17/06/2019 | 19:08

Toute petite séance sur les marchés obligataires : activité réduite, écarts étriqués... une immobilité un peu paradoxale vu les mauvais 'chiffres du jour' publiés cet après-midi aux Etats Unis.



Les T-Bonds se détendent de façon symbolique (-1Pt à 2,0840%) et les Bunds ne suivent pas: ils finissent sur une consolidation de +1Pt à -0,2450% (après avoir testé un plancher de -0,27% vendredi).

Mais quand les 'mauvaises nouvelles' deviennent de bonnes nouvelles, c'est que les marchés misent sur le soutien sans faille des banques centrales (leur détermination à empêcher une correction dommageable des marchés).



Les investisseurs guetteront donc toutes les 'petites phrases' en provenance du sommet annuel de la BCE qui débutait ce lundi à Cintra (Portugal).

Ils n'ont pas eu grand chose à se mettre sous la dent, d'où le peu d'initiatives observées ce lundi.

Nos OAT se dégradent symboliquement de 1,7Pt à 1,1100%, les 'bonos' espagnols de +2,7Pts à 0,528%.

Les BTP italiens se détendent symétriquement de -2Pts à 2,3000%.



La semaine sera ponctuée notamment par les réunions de politique monétaire de la Banque d'Angleterre et surtout de la Réserve fédérale, mais aussi la parution de nombreuses données, en particulier aux Etats-Unis.



Les marchés ont digéré en fin d'après-midi la publication de l'indice NAHB (baromètre de la confiance des professionnels du secteur de l'immobilier) qui chute de 66 vers 64 en mai, alors que le consensus anticipait un score de +1 à 67.



Le sous-indice des 'acheteurs potentiels' recule de -1Pt à 48 et celui des perspectives de vente à six mois chute de 72 à 70: c'est donc négatif sur toute la ligne.



Vers 14H30, la publication de l'indice d'activité de la Fed de New York aurait également dû faire l'effet d'une douche froide (mais ce ne fut pas le cas) : 'l'Empire State' subit une chute record ce mois-ci pour s'établir à -8,6, après +17,8 en mai, et alors que le consensus de marché n'anticipait qu'une baisse de -5Pts vers 12.



Les opérateurs prendront connaissance cette semaine des indices de la Fed de Philadelphie, des indicateurs avancés du Conference Board et des chiffres de la construction résidentielle pour le mois de mai.



De ce côté-ci de l'Atlantique, on attend les indices d'inflations dans la zone euro et au Royaume Uni au titre du mois dernier, ainsi que l'indice ZEW du sentiment des investisseurs allemands pour juin.













