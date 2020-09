Taux : les BTP italiens en vedette, les TBonds US comme figés

25/09/2020 | 19:37

Nouvelle semaine positive sur les marchés obligataires et qui s'achève au zénith pour nos OAT avec un rendement retombé de -2Pts vers -0,252%.

Même détente sur les Bunds qui confirment leur retour sous les -0,50%, à -0,527%.

Stagnation en revanche des Bonos espagnols vers 0,247% et petite consolidation des BTP italiens (+1Pt à 0,888%)... mais un bilan hebdo très favorable (-9Pts de base) avec une succession de records annuels pour le '10 ans' italien (tombé jusque vers 0,824%) qui se rapproche de ses records absolus de septembre 2019 (vers 0,800%).



Peu de mouvement sur les T-Bonds US qui décalent de l'épaisseur du trait : -0,3Pt de base à 0,661%... autrement dit, stabilité sur 24H, mais aussi sur la semaine écoulée, et même depuis le 8 septembre.

Les T-Bonds sont-ils figés dans l'attente des élections ?



Pas de 'market mover' à signaler: le seul chiffre -mineur- concernait les commandes de biens durables aux Etats-Unis sont ressorties en hausse de +0,4% après un bond de 11,7% en juillet (+11,2% en estimation initiale), selon le Département du Commerce alors que le consensus visait une hausse de l'ordre de 1%.



En excluant le secteur des transports, les commandes de biens durables américaines ont aussi progressé de 0,4% le mois dernier, une progression toujours inférieure à l'estimation moyenne des économistes (+1%).



D'après les économistes, les indices manufacturiers encourageants publiés durant l'été Outre-Atlantique laissent présager une nouvelle hausse des commandes, mais aussi des livraisons de biens d'équipement.





