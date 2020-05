Taux : les OAT réagissent peu au plongeon du baromètre 'BdF'

12/05/2020 | 19:18

Séance peu captivante et peu volatile, avec des évolutions légèrement divergentes entre nos OAT (détente de -1,3Pts à -0,026%) et les Bunds (+1,2Pts à -0,508%), ce qui comprime le 'spread' à moins de 50Pts (c'est plutôt bon signe pour la France... mais ces dernières années, le 'spread' moyen se situait vers +30Pts).

La Banque de France (BdF) a dévoilé son baromètre de l'activité en avril: il aurait plongé de -27% mais pourrait avoir atteint un plancher.



Les 'bonos' espagnols se détendent de -3,3Pts à 0,853%, les BTP italiens terminent parfaitement inchangés à 1,886%.



Les organisations patronales européennes plaident pour un plan de relance équivalent à 5% du PIB des pays membre jusqu'en 2023, sachant qu'en 2020, les injections pourraient s'élever à 10% du PIB européen, loin des 40% attendus -et ce n'est pas un plafond- aux Etats Unis.



Les T-Bonds US se détendent de -2,6Pts à 0,700% après la publication du 'CPI' (l'indice des prix à la consommation aux États-Unis), mais sans qu'il y ait un lien de cause à effet évident.



Les prix se sont contractés de 0,8% en avril par rapport au mois précédent, d'après le Département du Travail, là où les économistes prévoyaient une baisse de 0,7% en moyenne: l'inflation 'colle au consensus', et hors variables volatiles (énergie et des produits alimentaires) l'inflation américaine sous-jacente est ressortie à -0,4% le mois dernier, un niveau plus faible que les -0,2% du consensus de marché.



Par rapport à avril 2019, l'indice des prix a augmenté de 0,3% en données brutes -soit le taux annualisé le plus faible observé depuis octobre 2015- et de 1,4% hors éléments volatils le mois dernier -taux le plus bas depuis avril 2011.





