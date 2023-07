Taux : les PMI sont faibles, mais pas de réaction tranchée

Les marchés obligataires terminent cette séance de veille de réunion de la FED en ordre dispersé.

La journée avait bien commencé avec une détente de -5Pts sur la plupart des dettes souveraines des plus grandes économies de l'Eurozone (Allemagne, France, Italie) mais les gains se sont étiolés au fil des heures, malgré des 'PMI' particulièrement médiocres dans l'Eurozone et décevants aux Etats Unis.

Peut-être un peu de prudence avant les conférences de presse de la FED mercredi et de la BCE jeudi.

Nos OAT ne se détendent ce soir que de -3,3Pts à 2,953%, les Bunds -3Pts à 2,3980%, les BTP italiens de -4Pts à 4,0280%.



Les investisseurs n'ont donc profité à 100% de la nette baisse de l'indice PMI flash composite HCOB de l'activité globale en France, à 46,6 en juillet (contre 47,2 en juin), un plus bas de 32 mois, reflétant ainsi le plus fort repli de l'activité dans le secteur privé depuis novembre 2020.



Le tableau n'est pas plus engageant en Europe avec un PMI global en recul de -1Pt vers 48,9 (2ème mois sous les 50) et un PMI des 'services' qui chute de 52 vers 51,1 (le PMI manufacturier reculant de -0,7Pt vers 42,7, bien loin des 50).

Les 'Gilts' britanniques terminent une fois encore 'lanterne rouge' avec une dégradation de +1,8Pt à 4,2970%.



Outre-Atlantique, les T-Bonds ont inversé la vapeur au fil des heures : le rendement du '10 ans' se détendait initialement de -4Pts sous 3,800% mais il se dégrade à la marge ce soir de +1,2Pts à 3,851%.



Le 'PMI' et le secteur privé américain voit sa croissance ralentir à nouveau sensiblement en juillet, à en croire S&P Global dont l'indice PMI composite s'établit à 52,0 -un plus bas de cinq mois- en estimation flash pour le mois en cours, à comparer à 53,2 en juin.



'Les prestataires de services ont observé une augmentation plus faible de leur production, tandis que les fabricants ont fait part de niveaux globalement inchangés de production au début du troisième trimestre', précisent les enquêteurs.



Du côté de la Fed, une hausse de 25 points de base (vers 5,50%) semble très probable en dépit des récents progrès réalisés en matière de lutte contre l'inflation... mais ce pourrait être la 11ème et dernière de la série.



La BCE semble, elle, avoir d'ores et déjà acté une hausse des taux qui devrait la conduire à relever de nouveaux ses taux directeurs de 25 points de base jeudi prochain.









