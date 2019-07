Taux : les T-Bonds US et les Bunds n'évoluent plus de concert

26/07/2019 | 19:09

La semaine s'achève par une nouvelle consolidation des T-Bonds US (+2,5% à 2,075%) alors que le PIB américain est ressorti au-delà des attentes.

Selon la 1ère estimation du Département du Commerce, il a progressé de 2,1% en rythme annuel au deuxième trimestre 2019, alors que les économistes n'attendaient en moyenne qu'un score de +1,8% à +2%.



La décélération de la croissance se montre donc un peu moins forte qu'anticipé, par rapport au taux de 3,1% du trimestre précédent.



'Il faut quand même souligner que les indicateurs économiques américains ont eu plutôt tendance à surprendre positivement ces dernières semaines, notamment sur les fronts de l'emploi et de la consommation', rappelle un analyste.

Et il aurait même pu rajouter la robustesse de l'ISM manufacturier de juillet (51,6 contre 51,5 en juin) ou les bons chiffres des commandes de biens durables publiés la veille (+2% au lieu de +0,8% anticipé).



Au vu du PIB du 'T2', les investisseurs ne donnent que 20% au scénario d'une baisse 'préventive' de 50Pts du taux directeur de la FED mercredi prochain contre 80% pour -25Pts, ce qui est déjà 'dans les cours'.



L'inversion de la courbe de taux reste bien présente sur les T-Notes (échéances de 1 mois à 6 mois) mais le 1 an revient tutoyer les 2%, à 1,996% contre 1,90/1,88% la semaine précédente.



En Europe en revanche, le diagnostic désabusé à pessimiste de la BCE sur l'inflation et l'activité industrielle ('de pire en pire') continue d'alimenter les spéculations sur une future baisse de taux, même si l'horizon s'est soudain éloigné la veille.



Les Bunds se détendent de -3Pts à -0,377% (ces niveaux restent proches des planchers absolus 'intraday' de la veille ou de clôture du 4 juillet.



Idem pour nos OAT (-4Pts à -0,122%, soit 25Pts de 'spread' avec les Bunds) qui se détendent de -5Pts de base sur la semaine.



Quasi stabilité en revanche pour les 'bonos' espagnols à 0,395%.



Meilleure performance du jour pour les BTP italiens qui se détendent- de -10Pts à 1,565% et qui affichent -4Pts sur la semaine écoulée



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.