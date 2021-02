Taux : les T-Bonds US flirtent avec 1,16%, Gilts UK à 0,448%

Le rendement des T-Bonds US continue de se tendre et la zone des 1,1600% a été re-testée.



Le investisseurs veulent croire à une reprise au 2ème semestre 2021, avec l'appui des plans de relance et le soutien monétaire de la FED, qui continue de suggérer une certaine complaisance en cas de franchissement du cap des 2% d'inflation.

La FED pourrait donc tarder -délibérément- à réagir, c'est sa doctrine... mais les anticipations inflationnistes sont de plus en plus présentes.



Un chiffre publié ce jeudi sème le trouble : la productivité non-agricole a chuté de 4,8% aux Etats-Unis au dernier trimestre 2020 en rythme annuel, selon l'estimation préliminaire du Département du Travail, qui avait fait part d'une croissance de 5,1% au trimestre précédent.



Cette réduction de la productivité traduit une augmentation de 10,7% du nombre d'heures travaillées, surpassant largement la hausse de 5,3% de la production. Par ailleurs, les coûts unitaires salariaux ont grimpé de 6,8%.



La bonne surprise provient des inscriptions 'hebdo' aux allocations chômage: elles ont diminué de -33.00 la semaine dernière aux Etats-Unis, selon le Département du Travail, pour s'établir à 779.000 contre 812 000 (chiffre révisé) la semaine précédente.

Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a diminué de 193.000 la semaine précédente, à 4.592.000.



La séance a été plutôt morose en Europe avec une légère dégradation des Bunds (+1Pt à 0,456%) et une quasi stagnation des OAT (vers -0,235%) et des Bonos espagnols (-0,2Pt à 0,124%).

Les BTP italiens qui avaient connu une spectaculaire embellie (-7Pts) poursuivent sur leur lancée avec -5Pts à 0,538%.



Le principal chiffre du jour concernait les ventes au détail de la zone euro pour le mois de décembre ont augmenté de 2% dans la zone euro et de 1,4% dans l'UE, par rapport à novembre, selon les estimations d'Eurostat.



La réunion de la Banque d'Angleterre se solde par un statu quo sur le taux directeur à 0,1% et le maintien de sa politique d'assouplissement quantitatif renforcé (depuis décembre).



Les opérateurs manifestent une franche déception avec des taux en hausse de +7,5Pts à 0,448%, le pire niveau observé depuis fin février 2020.

La prochaine étape se situe vers 0,65%, ce qui nous ramène à début février 2020.



