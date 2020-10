Taux : les T-Bonds US prennent +3Pts avec Wall-Street à +1,5%

07/10/2020 | 18:05

Séance sans grand relief sur le secteur 'taux' en cette journée pauvre en indicateurs macro-économiques: la consolidation l'emporte en Europe amis elle reste marginale, de l'ordre de +1Pt de base sur nos OAT et sur les Bunds (à -0,234% et -0,495% respectivement).



Plus au Sud, c'est au final une stabilité parfaite sur les Bonos espagnols à 0,2400% (alors que le gouvernement abaisse ses prévisions à -11,2% de contraction du PIB ibérique en 2020, contre -9,2% précédemment) et sur les BTP italiens à 0,784%.



Les Gilts continuent de se tendre avec +1,3Pt à 0,302%, dans le sillage des T-Bonds US dont le rendement prend +3Pts à 0,77% (le '30 ans' US décale dans les mêmes proportions à 1,57%).



La remontée de Wall Street (+1,5% sur le Dow Jones) fait de l'ombre aux bons du Trésor 'sans risque' et Donald Trump confirme qu'il n'est pas pour rien 'l'ami des marchés'.

Il annonce des 'aides ciblées' afin de secourir les secteurs les plus vulnérables comme l'hôtellerie/restauration, le transport aérien (qui va bénéficier d'une enveloppe de 25ds$ disponible immédiatement pour payer les salaires de pilotes et personnel de bord ou au sol qui ne travaillent plus).



