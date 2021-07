Taux : les T-Bonds US se son détendus jusqu'à 1,1280%

(CercleFinance.com) -Malgré le scénario d'un solide rebond à Wall Street, le rendement des T-Bonds a continué de plonger en début de matinée.

Il se détendaient de -5Pts vers 1,1300%, atteignant un plus bas depuis fin janvier, avant de s'équilibrer ce soir vers 1,2120%.

A 1,1300% le T-Bond a 'retracé' 50% de la hausse entre 0,50 et 1,78%.



Comme il n'y a pas de lien évident avec les 'chiffres du jour' (agenda peu fourni), nous assistons peut-être à la capitulation des derniers 'shorts' (des investisseurs ayant fait le pari d'une hausse des taux en parallèle avec les dernières données concernant l'inflation... qui en effet, flambe).



Les marchés obligataires européens ont également testé des 'plus bas' depuis mars : le rendement nos OAT a glissé jusque vers -0,08% avant finir quasi-stable à -0,056%. Les Bunds ont fait une incursion vers -0,44% pour en terminer stables à -0,412%.

Plus au sud, statu quo sur les Bonos ibériques à 0,333% et légère détente sur les BTP : -1Pt à 0,683% (la veille, ils n'avaient rien fait, échouant à suivre la cadence des Bonos et des OAT).



Le seul chiffre du jour concernait les mises en chantier de logements neufs : elles ont augmenté de 6,3% en données corrigées des variations saisonnières le mois dernier aux États-Unis, à 1.643.000 en rythme annualisé, un niveau sensiblement supérieur au consensus.

Le Département du Commerce a également publié les demandes de permis de construire de logements, censé préfigurer les mises en chantier futures: elles se contractent de 5,1% à 1.598.000 en juin au lieu d'une progression de +1% vers 1,7 million.







