Taux : les T-Bonds inversent la vapeur à la baisse malgré FED

Jerome Powell a déclaré ce mercredi qu'il proposerait une hausse de 25Pts du loyer de l'argent le 16 mars, et non +50Pts comme les marchés l'envisageaient avant la guerre en Ukraine.

De façon assez paradoxale, les T-Bonds US se retendent de +12Pts à 1,833% et cela efface exactement le terrain repris la veille : peut-être les marchés s'étaient-ils pris à espérer un report au-delà du 16 mars en attendant que la situation géopolitique s'éclaircisse.



La Banque du Canada a, comme prévu, annoncé mercredi un relèvement de son taux directeur de 25 points de base à 0,50%, sa première hausse depuis octobre 2018, et dit s'attendre à ce qu'il augmente encore malgré les incertitudes liées à la crise ukrainienne.

Dans sa déclaration de politique monétaire, la banque centrale canadienne reprend les mêmes termes que Jerome Powell : 'l'invasion de l'Ukraine par la Russie constitue une 'nouvelle source majeure d'incertitude',



En Europe, c'est également une journée de consolidation, mais au lendemain de la plus forte hausse des marchés depuis le 15 mars 2020.

Au vu des chiffres de l'inflation publiés par Eurostat (+5,8%), une tension des rendements, ce n'est pas une surprise .

La BCE vient d'ailleurs de revoir à la hausse son anticipation d'inflation en 2022 à... +5%.

Les OAT et les Bunds qui se sont détendus mardi de -28 à -30Pts de base se dégradent de +10 et +8Pts, à 0,47% et +0,01% respectivement.

Plus au Sud, les Bonos se retendent de +12Pts à 0,99% et les BTP de +13Pts à 1,935%.

Au chapitre économique, les investisseurs ont pris connaissance, en fin de matinée, des chiffres des prix à la consommation dans la zone euro: ils confirment une spectaculaire accélération de l'inflation en février, de 5,3% vers 5,8%, avec des prix de l'énergie en hausse de +31,7%.



Outre-Atlantique, et à 48H de la publication du très attendu 'NFP' (rapport mensuel sur l'emploi et le taux de chômage), le cabinet ADP a recensé +475.000 nouveaux emplois dans le secteur privé non agricole des Etats-Unis en février.

Le consensus en attendait entre 385 et 390.000, après les +509.000 créations de janvier (révisées d'une estimation initiale qui était de -301.000... un redressement de +810.000 qui constitue une première historique !).



Les créations de postes du mois dernier se sont concentrées dans les services avec 417.000 emplois en plus dans ce secteur (dont 170.000 dans les loisirs et l'hôtellerie), tandis que celui de la production de biens en a généré 57.000.



