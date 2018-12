Taux : les T-Bonds sous 2,83%, IFO allemand se dégrade à 101.

18/12/2018 | 18:57

Nette détente des marchés obligataires alors que l'aversion au risque se situe surtout de ce côté-ci de l'Atlantique : les TBonds US affichent -2,4Pts (à 2,836%) alors que Wall Street affiche un solide +1% de hausse à mi-séance (malgré l'effondrement du pétrole sur le NYMEX).



Nos OAT effacent les +2,8Pts affichés la veille (vers 0,7100%) alors que les Bunds décalent de -1,2Pts 0,243%.

Les opérateurs ont pris connaissance ce matin de l'indice IFO allemand qui recule de 101,8 vers 101 (4ème repli consécutif).

Les 'conditions présentes' se dégradent de 104,9 vers 104,7, bien moins que les anticipations à 97,3 contre 98,7 en novembre.



Plus au Sud, les BTP se détendent de -3,5Pts à 2,946% (le gouvernement italien vient de consentir une réduction de 3MdsE de dépenses dans son budget 2019 et de ramener le déficit à 2%.



Les Bonos espagnols se détendent également de -2Pts à 1,385%.



Outre Manche, les Gilts finissent peu changés à 1,286% (-0,5Pt) alors que la Chambre des Communes va examiner une nouvelle motion de défiance, de l'opposition cette fois et qui émane de Jeremy Corbyn.



Outre-Atlantique, c'est la guerre des nerfs à la veille du communiqué de la FED: Trump a envoyé un 3ème 'tweet' destiné à Jérôme Powell invitant la FED à 'lire le Wall Street Journal et la page des marchés' et à en finir dès demain avec son cycle de hausse des taux 'avant de commettre une nouvelle erreur funeste'.



Signal précurseur d'un ralentissement économique qui inquiète, le pétrole (WTI) s'effondre de -5% vers 47,3$: le support annuel des 50$ est pulvérisé.



Pour finir sur une note positive, les chiffres de la construction résidentielle aux Etats-Unis pour novembre sont un peu plus rassurants avec une hausse de +3,2% des mises en chantier et un rebond de +5% des permis de construire (à 1,328 million par an).



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.