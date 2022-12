Taux : les investisseurs choisissent le verre à moitié vide

La consolidation l'emporte en ce début de semaine et à 10 jours de la dernière réunion de la FED prévue les 13 et 14 décembre.Les rendements de référence européens évoluent peu : +0,5Pts à 2,315% sur nos OAT et +1,8Pts à 1,873% sur le Bund allemand à 10 ans.Rendement inchangé sur les 'bonos' espagnols et en léger repli sur les BTP italiens (-Pts à 3,75%).Les écarts sont plus prononcés aux US où le rendement des bons du Trésor américain à dix ans bondit de +8Pts, à 3,580% : les spécialistes des taux semblent avoir cette fois choisi un indicateur qui met en doute le scénario d'un assouplissement rapide la politique monétaire américaine.Ils avaient en effet le choix : une nouvelle fois PMI et ISM font une lecture diamétralement opposée, pour des raisons que l'on peine à éclaircir.L'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) indique que la croissance de l'activité a augmenté en novembre dans ce le secteur américain des services: le baromètre des directeurs d'achats est passé de 54,4 en octobre à 56,5 en novembre, soit un 30ème mois consécutif d'expansion.Anthony Nieves, l'auteur de l'étude, évoque les 'capacités accrues des entreprises et des délais plus courts qui ont entraîné une amélioration continue des performances de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique tandis que la période des Fêtes a contribué à une activité commerciale plus vigoureuse et à une augmentation de l'emploi'.Mais à l'inverse, selon l'indice PMI-S&P Global, la contraction de l'activité dans le secteur américain des services s'est accentuée aux Etats-Unis en novembre, à 46,2 le mois dernier, contre 47,8 au mois d'octobre (46,1 dans la version préliminaire dite 'flash').Le cabinet de recherche économique fait part d'un 'malaise' économique qui s'étend désormais de l'industrie manufacturière au secteur des services, avec des données laissant augurer selon lui un repli d'environ 1% du PIB des Etats-Unis au quatrième trimestre en base annualisée.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.