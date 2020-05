Taux : les juges allemands posent des limites à l'action BCE

05/05/2020 | 19:23

L'aversion au risque a resurgi vis à vis des dettes périphériques -notamment les BTP italiens- suite à l'arrêt de la Haute Cour Constitutionnelle de Karlsruhe laquelle considère que la BCE aurait outrepassé ses pouvoirs en matière de rachats de dettes souveraines.

Les BTP ont vu leur rendement bondir de +20Pts jusque vers 1,947% avant de se détendre un peu vers 1,865, soit +11Pt de base.

Les Bonos espagnols ont beaucoup mieux résisté avec +1Pt à 0,845%.

Les Bunds se détendent symétriquement de -2,5Pts à -0,585%, nos OAT de -2Pts vers -0,074%.



La Bundesbank ne pourra plus s'associer d'ici 3 mois à des programmes de rachats qui dérogeraient à la règle du respect de la proportionnalité des émissions de dette souveraine de chaque pays: en d'autres termes, interdiction de surpondérer la dette italienne au détriment de la dette germanique (sachant que l'Allemagne émet beaucoup moins de 'papier' que l'Italie).

La Haute Cour Constitutionnelle de Karlsruhe ne remet pas en cause les nouvelles mesures de soutien massif (PPSP de 750MdsE) de la BCE, mais la Bundesbank pourrait ne pas s'y associer.



Dans le texte : la haute Cour estime que 'la Bundesbank ne peut plus participer à la mise en oeuvre et à l'exécution des décisions de la BCE' car les montants de rachats proposés sont 'disproportionnés par rapport aux effets de politique économique et budgétaire résultant du programme.'



Sans la participation de la Bundesbank, le périmètre du PPSP devrait être fortement revu à la baisse... mais en réalité, aucune action de la BCE n'a jamais été mise en oeuvre sans la participation de l'ensemble des banques centrales de l'Eurozone: une réunion d'urgence a été programmée dès ce soir à la BCE.

En Europe, la meilleure performance revient aux Gilts britanniques avec -3,5Pts à 0,1960%.



Aux Etats Unis, les T-Bonds restent très stables malgré la publication de nombreux chiffres, à 0,647% (+1Pt de base).

L'indice PMI composite d'IHS Markit de l'activité dans le secteur privé ressort à 27, un peu en-deçà de l'estimation flash de 27,4.



Le PMI accuse un repli de -13,9Pts par rapport aux 40,9 du mois de mars, établissant ainsi son pire score depuis l'origine.



L'autre baromètre majeur publié ce mardi était l'indice ISM non-manufacturier (baromètre de l'activité du secteur tertiaire): il chute de 52,5 vers 41,8 en avril et surprend agréablement car le consensus l'anticipait en chute de -16Pts vers 36,8.



Déception du côté du déficit commercial qui s'est creusé à -44,4 milliards de dollars en mars 2020, selon le Département américain du Commerce, contre -39,8 milliards le mois précédent (révisé de -39,9 milliards en estimation initiale).



Ce déficit, qui s'est donc accru de 11,6% d'un mois sur l'autre, se montre légèrement plus important que prévu en consensus, puisque les économistes l'anticipaient en moyenne à -44,1 milliards de dollars sur le mois de mars.



Cette dégradation reflète une diminution de 9,6% des exportations américaines, à 187,7 milliards de dollars, plus forte donc que la contraction de 6,2% des importations des Etats-Unis, à 232,2 milliards.





