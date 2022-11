Taux : les marchés jouent à fond la modération de la FED/BCE

Ce fut une belle journée sur les marchés obligataires qui ont connu une embellie généralisée mais attention tout de même à ne pas en faire une lecture béate car l'inversion de la courbe sur le Bund avec un '10 ans' à 1,99% et un '2 ans' à 2,02% semble acter une anticipation déflationniste.

En ce qui concerne la politique monétaire de la BCE, les marchés semblent anticiper un plafonnement à 2,25/2,50% alors que l'inflation caracole encore à plus de 10% dans l'UE.

Il en résulte une baisse -20Pts de rendement sur nos OAT à 2,462%, -18Pts sur les Bunds à 1,981% et -30Pts sur les BTP italiens à 3,91%, soit moins de 200Pts de 'spread' par rapport au Bund, contre +240Pts il y a 1 mois.

Les T Bonds US se détendent également de -15Pts à 3,7160% malgré des chiffres des ventes de détail aux Etats-Unis plutôt robustes.

La hausse atteint +1,3% (y compris en excluant l'automobile) alors que le consensus tablait plutôt sur +0,6%).

Plus rassurant : les prix à l'importation ont pour leur part baissé de -0,2% sur fond de chute des prix des produits pétroliers et de vigueur du dollar, qui limite les effets de l'inflation importée.

Le Département du Travail avait publié un recul de 1,1% en septembre, 1,2% en août et 1,4% en juillet.



Enfin, la production industrielle américaine a diminué de 0,1% le mois dernier, selon la Réserve fédérale, à peu près conformément aux attentes des économistes... mais le chiffre de septembre a été révisé de +0,4% à +0,1%.



La Fed souligne que la production se montre supérieure de 3,3% à son niveau de l'année précédente. Le taux d'utilisation des capacités industrielles s'est tassé de 0,2 point à 79,9%, niveau toutefois supérieur de 0,3 point à sa moyenne de long terme (1972-2021).



En Europe, les opérateurs ont pu prendre connaissance d'une nouvelle accélération de l'inflation en Grande-Bretagne à +11,1% en octobre (après +10,1% en septembre), celle-ci atteignant son rythme le plus élevé depuis octobre 1981, selon l'Office national de la statistique (ONS).



Les Gilts se sont pourtant détendus de -16Pts ce 16 novembre vers 3,148%.



