Taux : les marchés retiennent leur souffle, plutôt confiants

C'est une semaine chargée, voir cruciale sur le front des taux : l'attentisme prévaut à la veille du début de la réunion de la Fed (qui s'achèvera mardi), la confiance semble prévaloir alors que plusieurs membres de la FED ont commencé à évoquer l'opportunité de ralentir le rythme de hausses de ses taux.Mais la solidité des derniers indicateurs économiques est venue remettre en question l'opportunité d'une 'pause' rapide, hypothèse à laquelle les marchés s'accrochent depuis 2 mois puisque le loyer de l'argent devrait culminer en mars vers 5%... mais le '3 mois' culmine à 4,26/4,30%, le '1 an' et le 2 'ans' entre 4,70 et 4,8%.L'inversion entre le '1 mois' (3,73%) et le '10 ans' (3,58%) se maintient à +15Pts, le '30 ans' affichant 3,55%.Pour ce qui concerne la BCE, le débat ne semble pas encore totalement tranché (entre +0,5% comme le souhaite l'Italie et +0,75% comme le souhaite l'Allemagne), même si l'inflation en zone euro a inscrit de nouveaux records au mois d'octobre (à plus de 10%, et même 14% aux Pays Bas).Les marchés obligataires font pourtant le pari d'une inflation revenant à 2% d'ici 2025.Nos OAT, les Bunds, les BTP italiens ont fini inchangés après s'être détendus de -3Pts jusqu'en début d'après-midi.Si un ralentissement du rythme de resserrement de ses taux est une possibilité à l'issue de la réunion prévue cette semaine, plusieurs membres du conseil des gouverneurs plaident toujours pour des hausses de taux vigoureuses de 75 points de base.Outre-Manche, les 'Gilts' se dégradent de +3,5Pts à 3,217% alors que le coût du Mégawatt a pulvérisé les limites du connu et de l'imaginable ce weekend, à 2.500£ pour l'unité marginale la plus élevée, soit 50 fois le prix d'il y a 2 ans : c'est absolument intenable pour l'économie britannique... même à 250£ le Mgw/h.Les investisseurs resteront par ailleurs attentifs à la salve d'indicateurs attendus dans les prochains jours, particulièrement aux Etats-Unis où paraîtront demain les derniers chiffres de l'inflation.En Europe, les investisseurs suivront en fin de semaine les dernières dernières enquêtes PMI, qui permettront de savoir si les entreprises du Vieux Continent continuent de bénéficier du reflux des prix de l'énergie et de l'atténuation des tensions d'approvisionnement.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.