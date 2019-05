Taux : les rendements se désintègrent, certains sous -0,65%

31/05/2019 | 18:24

Les rendements continuent de fondre (là où ils sont encore positif) ou de s'avérer de plus en plus confiscatoires (ils deviennent de plus en plus négatifs en Allemagne, Danemark... et Suisse).



Le rendement du Bund '10 ans' s'est inscrit à -0,21% (-0,205% ce soir): il vient d'établir un nouveau record du plus bas rendement de l'histoire alors que les dépenses de consommation ont plongé de -2% en avril (au lieu de +0,1% attendu), après -0,2% en mars.

En Allemagne toujours, les prix à la consommation ont augmenté de 1,4% au mois de mai en rythme annuel, un taux en baisse sensible de 0,6 point par rapport à celui du mois précédent (estimation préliminaire de Destatis).



Les taux germaniques à '2 ans' sont à -0,66%, le '3 ans' à -0,68% (un plancher avait été inscrit à -0,86% en février 2017).



Nos OAT ont vu leur rendement s'évaporer sur toute la courbe, le '2 ans' a reculé jusque vers -0,618% (seulement 4Pts de 'spread' avec le Bund), le '10 aans' reflue jusque vers 0,208%, soit -8Pts sur la semaine.



En Chine, c'est le PMI manufacturier qui retombe sous le seuil d'expansion des 50 au mois de mai (à 49,4 contre 50,1 en avril), les commandes plongent de 49,2 vers 46,5.

Les anticipations de croissance sont revues à la baisse, ce qui entraîne une lourde rechute des cours du pétrole, de l'ordre de 2,5% sur le Brent, à 64,9$ et de -3% sur le WTI à 54,9$.



En Inde, la croissance vient de 'tomber' à 5,8% au 1er trimestre 2019 (on en rêverait en Europe) c'est à dire loin des +6,6% du 4ème trimestre 2018.



Le Brésil affiche une contraction de -0,2% de son PIB au 1er trimestre: 'l'effet Bolsonaro' se dissipe rapidement, les marchés avaient sur-anticipé monts et merveilles alors que le climat social se crispe.



Aux Etats Unis, Donald Trump continue de piloter l'actualité des marchés à grand coups de Tweets et cette fois, c'est le Mexique qui écope de 5% de surtaxe de toutes ses exportations (60% des véhicules vendus aux Etats Unis sont en réalité assemblés au Mexique) à compter du 10 juin et qui verra la facture augmenter de 5% par mois, jusqu'à un seuil de 25% en octobre.



Le décrue des T-bonds (-6Pts de base vers un plancher de 2,15%) n'a aucun lien avec les chiffres des revenus et dépenses des ménages américains pour le mois d'avril.

Ils ressortent au-dessus des attentes : selon le Département du Commerce, les dépenses ont augmenté de 0,3% en avril (contre 0,2% attendu) et les revenus de +0,5%.

L'autre chiffre très attendu, c'était l'indice d'inflation 'PCE' qui affiche +1,6%: il pourrait se rapprocher de l'objectif de la FED par le biais de l'inflation importée, par le jeu des surtaxes de Trump.



Le T-Bond 2029 affiche désormais une de 110Pts de base par rapport à novembre 2018 et il se retrouve au plus bas depuis septembre 2017.



Plus au Sud, les 'bonos' espagnols voient leur rémunération se désintégrer de -5Pts à 0,716%, un nouveau plancher historique qui se situe exactement 200Pts de base en deçà du BTP 2029 italien (+6Pts de base à 2,71% en moyenne ce vendredi après-midi, après 2,743% au plus haut).









