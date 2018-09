Taux : lourd repli boursier mais pas de rotation sectorielle

05/09/2018 | 18:56

La correction se poursuit sur les places boursières européennes, mais l'aversion au risque 'actions' ne soutient pas pour autant le secteur obligataire et ne se traduit pas par une rotation sectorielle en faveur des bons du Trésor.

C'est assez déroutant mais les Bunds se tendent de +1Pt à 0,387%, ainsi que nos OAT à 0,727%.

Et c'est pire pour les 'Gilts' britanniques avec +3Pts à 1,453% ou les 'bonos' espagnols (+3,6Pts à 1,476%).

La demi-surprise provient des BTP italiens qui poursuivent leur embellie du début de semaine avec -24Pts de base (presque un quart de point de taux) à 2,93% sur l'espoir que le gouvernement italien, bien instruit des avertissement du marché et de Fitch, présentera un budget et des projets de réformes sociales acceptables aux yeux de Bruxelles.



Du côté des statistiques, la matinée de ce mercredi a été marquée par la publication de l'indice PMI composite de la zone euro qui s'inscrit à 54,5 en août (contre 54,3 en juillet), dépassant quelque peu son estimation flash.



L'expansion s'accélère légèrement tant dans le secteur manufacturier que dans celui des services et affiche des rythmes similaires dans les deux secteurs. L'activité économique progresse dans l'ensemble de la zone euro, l'Irlande continuant de mener la croissance.



L'indice final IHS Markit de l'activité des 'services' (secteur tertiaire) en France s'établit pour sa part à 55,4 en août, en hausse par rapport à juillet (54,9): le taux d'expansion reste inférieur à ceux du début de l'année.

De même, l'Indice final IHS Markit Composite de l'Activité Globale en France s'établit à 54.9, contre 54.4 en juillet.



Le PMI des services recule fortement en Italie à 52,6 contre 54 en première estimation, il reste stable en Allemagne à 55.



Aux Etats Unis, le déficit de la balance commerciale des États-Unis s'est creusé au mois à -50,1Mds$ au mois de juillet, à en croire le Département du Commerce, contre -45,7 milliards en juin (chiffre révisé de -46,3 milliards en estimation initiale).

Les T-Bonds US corrigent assez fortement, le rendement des T-Bonds 2028 se dégrade de 5,2Pts à 2,902% contre 2,85%.



A noter également une poursuite de la débâcle sur le '10 ans' brésilien dont le rendement fuse de 11,93% vers 12,44%, soit plus de 50Pts/B.





