Taux : majorité de chiffres décevants mais début de correction

01/04/2019 | 19:39

L'appétit pour le risque est toujours là, bien présent à Wall Street et en Europe, avec des indices boursiers qui progressent de +1% en moyenne.



Cette fois-ci, les actions font de l'ombre aux bons du Trésor qui consolident, malgré l'appel de Larry Kudlow lancé à l'attention de Jerome Powell pour que la FED réduise au plus vite le taux directeur de 2,50 à 2% ('les taux devraient être 50Pts plus bas').



Les T-Bonds US voient ainsi leur rendement se redresser de +8Pts vers 2,494% et le '30 ans' se rapproche des 2,90% (+8Pts).

L'inversion de la courbe se réduit aux maturités comprises en 1 an (2,416%) et 7 ans (2,401%), le '6 mois' affiche 2,443% (inchangé par rapport à vendredi).



Les ventes au détail aux Etats-Unis se contractent de façon inattendue de -0,2% en février selon le département du Commerce (contre +0,3% anticipé).

Ce chiffre s'avère sans conséquence pour les marchés : il est compensé par une révision à la hausse des ventes de janvier de +0,2% vers +0,7%.



La baisse surprise de février pourrait résulter des retards de versement de certains remboursements -paybacks- d'impôts (administration fiscale partiellement au chômage technique pour cause de 'shutdown').



L'indice PMI IHS Markit des Etats-Unis pour le secteur manufacturier chute de -0,6P à 52,4 en février et atteint ainsi son niveau le plus bas depuis juillet 2017 (rappel, il était à 56,4 en avril 2018).

Pour mémoire, le PMI manufacturier du Canada chute de 52,6 vers 50,5.



Enfin, après une hausse de +0,8% en décembre (chiffre révisé de +0,6%), les stocks des entreprises américaines ont encore augmenté de +0,8% en rythme mensuel en janvier (contre +0,5% anticipé), selon le Département du Commerce.



En Europe, 'bad news is good news' pour les indices boursiers, ce ne fut pas le cas pour les marchés obligataires : consolidation du Bund de -0,07% vers -0,025%, nos OAT se tendent d'autant de +5,5Pts à 0,375%.



Plus au Sud, les 'bonos' espagnols et les 'BTP' affichent +4Pts à respectivement 1,145% et 2,523%.



Les taux auraient pourtant eu matière à se détendre avec la nette dégradation du secteur manufacturier en zone euro au mois de mars (la plus sévère depuis presque six ans en mars): l'indice PMI final IHS Markit chute de 47,5 vers 49,3 (deuxième mois consécutif de baisse et 15ème mois de repli tendanciel depuis le plus haut historique de décembre 2017).



Les nouvelles ne sont pas meilleures en France : l'indice des acheteurs PMI IHS Markit de l'industrie manufacturière française s'est replié d'un mois sur l'autre, passant de 51,5 en février à 49,7 en mars, signalant ainsi la première contraction du secteur depuis décembre 2018.



La production manufacturière n'aura connu qu'un bref retour à la croissance en février, repartant à la baisse sous l'effet notamment du repli des nouvelles commandes, tandis que les effectifs n'ont enregistré qu'une légère hausse.



Autre 'marqueur' d'un ralentissement conjoncturel, le taux d'inflation annuel de la zone euro recule à 1,4% en mars 2019, contre 1,5% en février selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

Eurostat a divulgué en fin d'après-midi les chiffres du chômage en zone Euro: stabilité à 7,8%, dégradation en Italie à 10,7% (+0,1%).



Alors que le Parlement britannique pourrait voter une 4ème fois ce lundi soir sur un projet de Brexit plus 'soft', les 'Gilts' calquent leur évolution sur les autres dettes souveraines européennes avec +4,5Pts à 1,045%.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.