Taux : marché en repli après records absolus des derniers 48H

29/08/2019 | 19:17

Légère consolidation sur les marchés obligataires -après les records absolus des dernières 48H- alors que 'l'appétit pour le risque' est soudain revenu en force sur les places boursières, sur l'espoir d'une désescalade des tensions commerciales sino-américaines.



Avec des gains moyens voisins de +1,5% en Europe comme à New York, les actions ont fait de l'ombre aux dettes souveraines.



Les Bunds se dégradent de 2,5Pts de base à -0,693%, nos OAT de 3Pts à -0,412%.



Plus au Sud, le tableau est plus mitigé avec 5,6Pts de plus sur les 'bonos' à 0,12% tandis que les BTP italiens se détendent symétriquement de -5Pts à 0,98 (la formation d'une coalition de centre-gauche -même fragile- semble imminente).

Les BTP ont par ailleurs inscrit un nouveau plancher absolu de 0,9300% en début de journée.



Côté chiffres 'macro', les nouvelles sont plutôt bonnes en Europe: les prix à la consommation en Allemagne ont augmenté de 1,4% en août en rythme annuel, un taux en baisse de 0,3 point par rapport à celui observé le mois précédent, d'après l'estimation préliminaire de Destatis.



Par rapport à juillet, l'indice des prix allemands s'est contracté de 0,2%. En données harmonisées, l'inflation s'est établie sur le mois qui s'achève à +1% en rythme annuel et à -0,1% en séquentiel (après +1,1% et +0,4% en juillet).



Enfin, le PIB de la France s'avère plus vigoureux que prévu puisqu'il progresse au même rythme qu'au trimestre précédent, de +0,3%, selon l'Insee qui révise ainsi de +0,1 point sa première estimation parue en juillet.



Les dépenses de consommation des ménages français ont augmenté de 0,4% au mois de juillet, soit un peu plus que prévu par le consensus (+0,3%), après une contraction de 0,2% en juin, indiquait ce matin l'Insee.



Au Royaume-Uni, la reine Elizabeth a approuvé hier soir la demande déposée par le gouvernement de Boris Johnson visant à limiter l'activité parlementaire jusqu'au mois d'octobre.

Les 'Gilts' britanniques qui avaient atteint un plancher de 0,44% la veille ont réussi à se maintenir au plancher et un 'plus bas' de 0,43% a même été inscrit en séance.



Outre-Atlantique, l'heure est également à la consolidation sur les T-Bonds mais aucun changement au niveau de l'inversion de la courbe des taux: le '10 ans' se retend de 1,48% à 1,512%, le '30 ans' repasse de 1,935 à 1,97%.

Le chiffre le plus attendu du jour n'a aucun aucun impact mesurable sur les T-Bonds: la 2ème estimation du PIB américain est ressortie comme prévu à +2% en rythme annuel (contre +2,1% initialement) et le Département du Commerce précise que les dépenses des ménages ont bondi de +4,7% contre +4,3% au 'T2', ce qui constitue le meilleur score depuis le T4 2014.



Par ailleurs, l'indice de prix PCE a augmenté de 2,3% au deuxième trimestre, à comparer à une hausse de 0,4% au premier.

Hors alimentation et énergie, ce taux est passé de +1,1% à +1,7% d'un trimestre sur l'autre.

Les promesses de revente de logements ancien aux Etats-Unis chutent de façon inattendue (-2,5% à 105,6 contre 108 anticipé) selon les chiffres de la NAR (National Association of Realtors).



Sur 12 mois, les promesses de vente accusent également un repli (-0,3%) qui constitue un premier signal d'inflexion conjoncturel dans l'immobilier aux USA, malgré des taux hypothécaires ultra bas (1,95% sur '30 ans' et même 1,90% avant hier).



Enfin, le Département américain du Travail annonce ce jeudi avoir dénombré 215.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, contre 211.000 la semaine précédente (chiffre révisé de 209.000).



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.