Taux : marchés en repli, semaine négative, NFP US sans impact

Malgré un 'NFP' qui a euphorisé les bourses européennes, il semblerait que cet enthousiasme ne soit partagé ni par Wall Street, ni par les marchés obligataires qui ont peu réagi aux chiffres de l'emploi US et ont consolidé toute la journée.

Au final, la semaine est nettement négative sur les dettes européennes : nos OAT qui se tendent de +3Pts à 2,8200% (soit +21Pts hebdo) et des Bunds de +5Pts à 2,297%, les BTP italiens de +2Pts à 4,44% (soit +215Pts par rapport au 'Bund'.

A noter ce chiffre concernant la France ce vendredi matin : l'indice l'indice PMI composite S&P Global dans l'Hexagone s'est replié de 1,2 en septembre à 50,2 en octobre.

il affiche ainsi on plus bas niveau depuis mars 2021 et signale donc une croissance seulement marginale de l'activité du secteur privé français en ce début de quatrième trimestre 2022.



Le 'fait du jour', c'est cette déclaration de Christine Lagarde affirmant que 'la BCE doit en faire plus contre l'inflation'... qui laisse supposer une politique monétaire encore plus restrictive.



Outre-Atlantique les T-Bonds se dégradent également -et assez nettement- de +11Pts à 4,17% (+16Pts en 'hebdo'): cela valide t'il le sentiment que le 'NFP' va conduire la FED à ralentir la cadence mi-décembre ?



Concrètement, l'économie américaine a créé plus d'emplois que prévu en octobre (comme l'avait préfiguré le rapport ADP) mais l'augmentation du taux de chômage à 3,7% (contre 3,5%) suggère une certaine détente des conditions du marché du travail, ce qui permettrait à la Réserve fédérale (Fed) de freiner le rythme de son resserrement monétaire dès décembre (pourtant les chiffres hebdo du chômage ne reflètent rien de tel en octobre).

Le département du Travail a recensé +261.000 emplois non-agricoles créés le mois dernier après 315.000 (révisé de 263.000) en septembre, déjouant un consensus médian de +200.000.

Le salaire horaire moyen a augmenté de 0,4%, alors que le consensus tablait sur une hausse de 0,3%... là encore, qu'est-ce qui justifie de l'Euphorie ?



Outre Manche enfin, tension de +5,5Pts sur les 'Gilts' à 3,565% : la performance hebdomadaire s'est jouée ce vendredi, les 'Gilts' étaient stables la veille.

