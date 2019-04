Taux : marchés eurozone calmes à 72H de la réunion de la BCE

08/04/2019 | 19:54

La séance s'avère peu volatile (à l'image de ce qui a prévalu sur les indices boursiers) et les T-Bonds se dégradent légèrement, à 2,52 contre 2,50/2,505% vendredi (ils affichaient une parfaite stabilité à la veille du weekend, malgré la publication du NFP et l'activisme de la Maison Blanche).



Donald Trump à indiqué qu'il souhaitait la restauration d'un 'QE' (quantitative easing) par la FED, en parallèle avec une baisse de -50Pts du taux directeur : c'est faire peu de cas de l'indépendance de la FED mais le marché 'price' déjà un abaissement de -25Pts dès cet automne.



C'est un peu moins flagrant aujourd'hui qu'il y a une semaine (le 3/5 ans sous 2,25%) mais les taux à 3 et 5 ans naviguent aujourd'hui entre 2,31 et 2,35% respectivement (le haut de la fourchette 'FED Funds' est à 2,50%).

NB, le '30 ans' affiche également +2Pts de base à 2,927%.



Wall Street semble avoir déjà entériné les choix de Donald Trump: si Stephen Moore ou Herman Caine voient leur nomination au conseil validé par le Sénat US, ils bénéficieront d'un statut privilégie -et influent- de membres votants permanents au Comité fédéral du FOMC de la FED (beaucoup des directeurs provinciaux ne votent qu'une année sur 2).



Trump compte sur eux (et surtout l'ultra-colombe Stephen Moore) pour peser sur les choix de Jerome Powell, si jamais ce dernier veut se montrer 'patient' avant d'apporter plus de stimulus monétaire.



Un stimulus qui pourrait envoyer un mauvais signal en confirmant que des mesures de soutien sont effectivement nécessaires compte tenu de signaux économiques durablement plus faibles.

Côté chiffres, le recul de -0,5% des commandes à l'industrie au mois de février aux Etats Unis est un peu moins prononcé que prévu (-0,6%).



En Europe, l'excédent commercial de l'Allemagne est ressorti à 18,7 milliards d'euros en février, à comparer à 18,6 milliards le mois précédent, avec des baisses de 1,6% des importations et de 1,3% des exportations d'un mois sur l'autre (contre +0,5% attendu).



L'indice de confiance des investisseurs dans la zone Euro (enquête mensuelle de Sentix) se redresse à -0,3 contre -2,2 en mars.



Les Bunds et les OAT en terminent parfaitement à l'équilibre à 0,006% et 0,366% respectivement (à 72H de la réunion de la BCE), les Gilts britanniques à peine changés à 1,110% contre 1,1150% vendredi alors que Theresa Mays dans une courte allocution a renouvelé son appel à un compromis avec les travaillistes pour valider un 'soft Brexit, mais un vrai Brexit'.



