Taux : moins de volatilité avant vote du 'Covid-Bill' aux USA

Cette séance était intéressante à de nombreux points de vue: les marchés sont dans l'attente d'un 'stimulus deal' ou d'un 'Covid Bill', ce qui signifie un soutien massif de l'état fédéral aux ménages et aux entreprises.

Cette journée fut également ponctuée par la parution des 1ers 'PMI', qui trahissent déjà une nette dégradation des anticipations et une probable chute de l'activité industrielle telle que l'humanité n'en a jamais connu, les USA, l'Europe, l'Inde étant désormais en confinement total, soit plus de 2Mds d'habitants de la planète.



Alors que les indices US reprennent entre +7 et +9% (le Dow Jones affichant +9%, son second plus gros gain de l'histoire depuis octobre 2008), l'aversion au risque se réduit et les T-Bonds retombent un peu.

Le rendement du '10' ans se retend de +7,5Pts vers 0,835%, les Bunds varient peu (+3Pts à -0,3500%), nos OAT affichent +5Pts à 0,158% (après +0,19% au pire de la séance).

Outre-Manche, alors que la BoE prend de nouvelles mesures d'alimentation des marchés en liquidités, les 'Gilts' britanniques se rendent de +2,5Pts vers 0,447%.



Nancy Pelosi, la chef de file du camp démocrate, a dopé Wall Street en annonçant en direct vers 16H sur une chaîne financière qu'un accord avec les républicains sur une tranche de 500Mds$ de soutien à l'économie est déjà acquis et qu'une validation de la totalité du 'package' de 2.000Mds$ qui avait achoppé sur la répartition des sommes avait de bonnes chances d'être conclu dans les prochaines heures (dans la soirée).

La priorité est selon elle de créditer les comptes des américains au plus vite.

Voyons maintenant les indicateurs économiques: l'alerte est donnée avec le PMI de l'activité du secteur privé français qui enregistre en mars son plus fort recul depuis le lancement de l'enquête il y a presque vingt-deux ans, Notre indice flash composite d'IHS Makit chute à 30,2 (51,9 en février), son plus faible niveau historique.



En Allemagne, le PMI des 'services 's'effondre de 52,5 vers 34,3, le PMI manufacturier résiste encore à 45,7 contre 48 (c'était avant que tout s'arrête), le PMI 'composite' ressort à 37,2 contre 50,7.



De même, dans l'eurozone, et selon son estimation flash, l'indice PMI composite IHS Markit a chuté de 51,6 en février à 31,4 en mars, signalant ainsi la plus forte baisse de l'activité globale du secteur privé de la zone euro depuis la première publication des données composites en juillet 1998.



Toujours selon l'estimation flash, l'indice PMI composite du CIPS et d'IHS Markit du Royaume Uni a chuté de 53 en février à 37,1 en mars, son plus bas niveau jamais atteint depuis le début de la série d'enquêtes, contre un précédent plus bas de 38,1 en novembre 2008.



Enfin, et c'était l'un des PMI les plus attendus, l'indice 'composite' d'IHS Markit pour les Etats-Unis chute de -9,1Pts, de 49,6 en février à 40,5 pour mars en estimation flash, niveau le plus bas jamais atteint par la série d'enquêtes, y compris en 2008... et qui est susceptible de révision à la baisse en estimation finale.

Les ventes de maisons neuves aux US ont chuté de -4,4% -avant toutes mesures de confinement en Europe et de quarantaine outre-Atlantique- à 765.000 en rythme annuel (contre 800.000 en janvier) alors que le consensus attendait -1,5%.



Le prix médian des maison s'envole de +7,8% à 345,900$ tandis que le prix moyen des bien en vente s'établit à 403.800$.











