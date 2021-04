Taux : à part les BTP italiens, embellie générale post CPI US

C'était un chiffre très attendu et il s'avère rassurant : les prix à la consommation aux Etats-Unis dopés par ceux des carburants (+9,1%) ont augmenté de 0,6% en mars 2021 par rapport au mois précédent, d'après le Département du Travail.



Hors énergie et alimentation, deux catégories traditionnellement volatiles, l'inflation s'est établie à 0,3%, là aussi en ligne le consensus.



Par rapport à mars 2020, l'indice des prix a augmenté de 2,6% en données brutes (contre +2,5% anticipé après +1,7% en février) et de 1,6% hors éléments volatils (un peu mieux que les 1,7% anticipés).



La réaction des T-Bonds semble traduire du soulagement avec -2,5Pt de base à 1,65% : on n'est pas loin d'un 'non-événement'.

Les marchés obligataires européens affichent des évolutions contrastées : ils ont d'abord consolidé peu après 14H30 avant de s'améliorer.

Les OAT se détendent au final de -1Pt à -0,041%, les Bunds de -0,5Pts à -0,298%.

Plus au Sud, on observe une dégradation de +1Pt sur les BTP italiens avec 0,749% mais une embellie de 1,5Pt se dessine sur les Bonos à 0,3800% et le '10 ans' portugais affiche -2Pts à 0,279%.

Outre-Manche, les Gilts affichent -2Pts de base à 0,7700%, dans le sillage des T-Bonds US.

A noter que le '10 ans' slovaque se étend de -3Pts à -0,12%... mieux que nos OAT





