Taux : activité/écarts marginaux sans les US et opérateurs UK

Activité anecdotique sur les marchés obligataires en l'absence des opérateurs américains (Memorial Day) et des britanniques (Banking Holliday).

Les variations ont été aussi microscopiques que les volumes avec -0,6Pt sur les OAT à 0,1700%, -1Pt sur les Bonos espagnols à 0,4660%... mais aucun écart décelable sur les BTP italiens (0,915%) ou les Bunds allemands (stables à -0,185%).



Pas de réaction donc au chiffre de l'inflation en Allemagne qui ressort à +2,4% en mai (+2,5%) alors que la hausse séquentielle ressort comme prévu à +0,3%.



L'OCDE revoit à la hausse la croissance en Europe de +3,8% à +4,3% en 2021 et +4,4% en 2022.



La France devrait connaître une croissance de +5,8% en 2021 avant de ralentir à +4% en 2022.

La croissance mondiale devrait atteindre +5,8% (contre 5,6% précédemment) en 2021 et +4,4% en 2022 contre 4%... avec la Chine comme locomotive (+8,5% (contre 7,9% en 2021) et 7,8% (contre 4,9%) en 2022 puis les Etats Unis avec +6,9% en 2021 (contre 6,5%) et +3,6% en 2022 (revu de +4%).



Le rapport américain sur l'emploi, attendu vendredi, sera à ce titre scruté de près par les opérateurs de marché (la croissance US est revue à la hausse à +6,9% en 2021 (contre +6,5%) et +3,6% en 2022.



L'autre point fort de la semaine sera la parution, demain, des derniers indices PMI qui ont eu tendance à surprendre favorablement ces derniers temps.

Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.