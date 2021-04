Taux : amorce de consolidation vite tempérée, repli des 'BTP'

Peu de catalyseurs sur les marchés obligataires en ce lundi, avec un calendrier 'macro' désert : la consolidation l'a pourtant nettement emporté avec des écarts souvent supérieurs à +3Pts de base.

Cette journée restera marquée par une remontée du rendement de nos OAT en territoire positif avec +4,5Pts à 0,035%... avant que la tension se calme (0,015% au final).

Sur les Bunds, +3Pts à -0,232% et plus au Sud, les écarts apparaissent plus disparates avec +4Pts sur les BTP italiens à 0,792% et seulement +1Pt sur les 'Bonos' à 0,41% (NB: la dette publique de l'Italie vient d'atteindre un nouveau record absolu près de 2.635 milliards E à fin Février, soit une hausse de 36,9MdsEE depuis le début de l'année).



A Wall Street, la consolidation l'emporte également avec +1,3Pts à 1,5865% (après +3,5Pts à la mi-journée).

L'agenda économique s'annonce très calme aux Etats Unis avec tout juste les indicateurs avancés du Conference Board et les ventes de logements neufs prévus aux Etats-Unis cette semaine.



Les regards se tourneront surtout vers Francfort, où la BCE rendra jeudi sa décision de politique monétaire, avant la traditionnelle conférence de presse de sa présidente Christine Lagarde.



La plupart des observateurs s'attendent à une prolongation de la politique monétaire de l'institution, qui devrait réitérer à l'occasion sa détermination à maintenir des conditions financières favorables, sans apporter plus de précisions.



Les analyses s'attendent néanmoins à ce que la banque centrale augmente ses rachats d'actifs d'ici à la fin de l'année.



