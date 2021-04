Taux : attentiste généralisé avant FOMC de la FED sans enjeu.

La semaine démarre à toute petite allure, la séance étant marquée par l'attentisme (T-Bonds inchangés à 1,567%) à la veille du début du FOMC (Federal Open Market Committee) de la Fed qui se réunit pour deux jours.

La FED annoncera sa décision sur les taux mercredi soir et la grande majorité des économistes s'attendent à un 'statu quo' au vu de la dynamique favorable qui sous-tend actuellement l'économie américaine.



'La Fed a de bonnes raisons pour réduire/stopper ses achats, mais aussi de bonnes raisons de ne pas agir dans la précipitation au risque de causer une surréaction (comme en 2013)', estiment les équipes d'Oddo BHF.



La principale publication macroéconomique du jour concernait les commandes de biens durables aux Etats-Unis: elles ont rebondi de 0,5% en mars (après -0,9% en février), selon le Département du Commerce, mais le consensus espérait un rebond plus franc (0,;6%).



En excluant le secteur des transports, les commandes de biens durables américaines se sont redressées de 1,6% d'un mois sur l'autre en mars. Hors défense, elles se sont aussi accrues de 0,5% le mois dernier.



Peu de 'market movers' en Europe avec un seul chiffre au calendrier : l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne a légèrement progressé au mois d'avril, témoignant des hésitations qui entourent la reprise de la première économie de la zone euro en ce début de printemps.



Les Bunds finissent eux aussi stables à -0,255%, nos OAT ont oscillé toute la journée autour du pivot symbolique des 0,000%: le '10 ans' a fluctué entre -0,02 et +0,02% pour en terminer stable à -0,005%.

Stabilité également pour les Bonos à 0,400% et les BTP à 0,8000% (0,83% au plus haut).

Légère dégradation outre-Manche de +1,3Pts à 0,758% (aucune actualité).









