Taux : détente marginale, embellie plus marqué aux US et UK.

Séance sans grand relief sur les marchés obligataires, mais les taux se détendent globalement pour la 3ème séance d'affilée, les T-Bonds affichant même -2,2Pts de base à 1,567%, niveau proche du plancher des 1,54% de mi-avril, nos OAT finissent la séance inchangée à 0,137%, les Bunds également à -0,2300%.

Plus au sud, c'est également le statu quo sur les Bonos à 0,451% et les BTP italiens se dégradent de +1Pt à 0,864%.

Embellie assez consistante sur les Gilts qui effacent -3,3Pts à 0,787% alors que la Banque d'Angleterre maintient sans surprise son taux directeur inchangé à 0,1%, une décision prise à l'unanimité de ses membres.



L'institution a également décidé - par huit voix contre une - de maintenir son programme d'achat d'obligations d'Etat à 875 milliards de £ sterling, soit un total de 895 milliards en incluant les obligations d'entreprises non financières à note de crédit 'investissement'.



Mais une petite phrase a pris un relief particulier 'il est temps d'envisager une réduction du programme de rachats d'actifs'.



'Au cours des prochaines semaines, la dégradation perceptible de la situation sanitaire sur certains pays européens, ainsi que l'accélération à la hausse des taux souverains pourraient inquiéter les investisseurs et peser sur les marchés actions', avertit Gilles Guibout, le responsable des actions européennes chez AXA IM





