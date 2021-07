Taux : évolutions divergentes USA/UE après les PMI de juin

Cette séance se solde par une légère dégradation de la tendance aux Etats Unis tandis que l'embellie se poursuit en Europe.



Les T-Bonds US voient leur rendement rebondir vers 1,475% (+3,3Pts) après la publication de 2 indicateurs avancés d'activité puis du baromètre hebdo du chômage (chiffre intéressant à la veille de la parution du 'NFP').



Le PMI IHS Markit- est révisé en baisse à 62,1 par rapport à l'estimation flash de 62,6, mais reste proche de son niveau le plus élevé depuis le début des enquêtes en mai 2007.



Pour une fois l'ISM manufacturier américain semble à l'unisson avec le PMI 'markit' qui subit une légère révision à la baisse de 61,2 vers 60,6.



Ce que les investisseurs en retiendront, c'est la nouvelle hausse pour la composante 'Prix payés' qui inscrit un record à 92,1 selon Markit... et les T-Bonds ont mis un peu de temps à réagir, c'est à dire consolider.



En Europe, nos OAT se détendent de -1,2Pts à 0,122% alors que le PMI de la France publié ce matin par IHS Market se tasse légèrement de 59,4 en mai à 59,0 en juin... mais il se maintient dans de hautes eaux, très au-dessus du seuil d'expansion des '50'.

'Il faudra attendre quelques mois pour mesurer l'impact réel des difficultés d'approvisionnement sur la reprise de l'économie à l'issue de la crise sanitaire', nuance Joe Hayes, senior economist à IHS Markit.



Dans la zone euro, l'indice PMI final s'est redressé de 63,1 en mai à 63,4 en juin, dépassant ainsi sa dernière estimation flash (63,1) et atteignant un nouveau sommet historique pour un quatrième mois consécutif.



Les Bunds finissent la journée peu changée (à -0,2030%) et ce sont les dettes du 'Sud' qui bénéficient d'un petit flux acheteur, avec des BTP italiens à -2,5Pts vers 0,8030%, et des Bonos espagnols qui effacent 2,2Pts à 0,4000%.

Outre-Manche, les Gilts subissent un léger alourdissement de +1Pt vers 0,7280%.





