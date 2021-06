Taux : forte détente, jusqu'à la réouverture de W-Street

Cette séance est marquée par une poursuite du momentum baissier sur les rendements obligataires... le mouvement s'est toutefois ralenti en fin de journée (après la réouverture des marchés US) après que les taux aient validé l'enfoncement de rendements planchers qui n'avaient pas été revus depuis début mars.



Ce soir, nos OAT s'inscrivent à 0,12% (retracement du plancher du 4 mai) contre 0,146% la veille (et 0,0960% au plus bas, niveau plus revu depuis le 29 avril).



Les Bunds effacent -2,2Pts à -0,244%... et sur les T-Bonds US la détente avoisine encore -4Pts (-3,8Pt à 1,4900%, après un plancher intraday de 1,473%, un 'plus bas' depuis le 7 mars dernier).



Plus Sud, les Bonos s'alignent sur les T-Bonds avec -3,8Pts et les BTP italiens se détendent de près de -5Pts à 0,822% (et 0,801% au plus bas).



De telles performances sont de bon augure, et témoignent d'une belle confiance, à la veille de la conférence de presse de Christine Lagarde.



Les marchés de taux semblant valider une poursuite du statu-quo jusqu'à 2022 (alors qu'un changement de stratégie était envisagé fin août, dans le cadre du sommet des banquiers centraux organisé par la FED fin août à Jackson Hole).



Mais ce jeudi sera également ponctué par les chiffres de l'inflation américaine.

La calendrier était 'light' ce 9 juin : les stocks des grossistes US sont parus à 16H et ressortent en hausse de +0,8% comme prévu, après +4,3% le mois dernier: aucune réaction sur les T-Bonds.



Ce matin, l'Allemagne avait publié un excédent commercial de 15,9 milliards d'euros en avril, à comparer à 14 milliards le mois précédent, du fait d'un tassement de 1,7% des importations et d'une stagnation (+0,3%) des exportations.

Outre-Manche, les Gilts se sont améliorés de 4Pts à 0,732% alors que l'UE met la pression sur le Royaume Uni qui envisage de revenir sur les cadre des accords douaniers entre l'Europe continentale et l'Irlande du Nord (qui vient de se doter d'un 1er Ministre unioniste (forcément) ultra-conservateur









