Taux : l'aversion au risque dope le secteur obligataire

Une vague d'aversion au risque s'est enclenchée sur les places occidentales alors qu'une dépêche a fait état vers 13H30 du viol de l'espace aérien taïwanais par un avion de chasse chinois, avec on l'imagine, le feu vert de Pékin.



Ce n'est qu'un chapitre de plus dans une longue liste 'd'incidents' survenus dans la zone de la Mer de Chine depuis 9 mois.



Un arbitrage en faveur de l'obligataire s'est accéléré au fil des heures, à mesure que les places européennes (l'Euro-Stoxx50 lâche -2%) s'enfonçaient dans le rouge, le Nasdaq perdant plus de 2,2%.



Les rendements se détendent de -5Pts sur les T-Bonds, de -3,6Pts sur nos OAT vers 0,115% et celui du Bund allemand à dix ans se détend ce soir de -4,2Pts vers -0,2450%, signe d'une nervosité qui s'est amplifiée au fil des heures.



Plus au sud, les Bonos se détendaient de -4,3Pts à 0,412% et les BTP italiens de -3,5Pts à 0,816%.

Outre-Manche, nette embellie des 'Gilts' avec -5Pts à 0,795% (ils repassent devant les BTP italiens).



Même scénario outre-Atlantique avec -5,5Pts sur le T-Bond 2031 qui se négocie entre 1,57 et 1,575%.



Les chiffres US sont passés au second plan (heureusement car ils ne sont pas bons) : le déficit de la balance commerciale des Etats-Unis se creuse de -70,5 milliards de dollars en février (révisé de 71,1 milliards en estimation initiale) à -74,4 milliards en mars, d'après le Département du Commerce, un déficit de nouveau plus élevé que le consensus.



Cette dégradation de 5,6% d'un mois sur l'autre traduit une augmentation de seulement 6,6% des exportations américaines, à 200 milliards de dollars, insuffisante face à des importations en croissance de 6,3% à 274,5 milliards.



