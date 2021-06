Taux : la détente se poursuit malgré des 'stats' vigoureuses

L'embellie se poursuit et les marchés obligataires retrouvent leurs meilleurs niveaux depuis la mi-juin.



Nos OAT se détendent de -3Pts à 0,1l alors que les dépenses de consommation des ménages français en biens rebondissent fortement en mai (+10,4% en volume par rapport à avril), après la forte baisse en avril (-8,7%), et retrouvent un niveau proche de leur niveau moyen du quatrième trimestre 2019 (-0,3%).

Mais ce signe de vigueur est tempéré par par un autre chiffre -jugé rassurant- dévoilé par l'Insee.



Les prix à la consommation dans l'Hexagone ont augmenté de +0,1% à 1,5 % en juin sur un an, hausse de l'inflation qui résulterait d'un rebond des prix des produits manufacturés.



Sur un mois, les prix à la consommation augmenteraient de 0,2% en juin, après +0,3% en mai. En données harmonisées, l'indice des prix augmenterait de 1,9% sur un an, après +1,8% en mai, et croîtrait de 0,2% sur un mois, après +0,3% le mois précédent.



La BCE a de toute façon prévenu qu'elle considérait que ces tensions inflationnistes étaient largement dues à une réaction 'post-pandémie' et qu'il n'y avait pas lieu, pour l'instant, d'envisager un durcissement de sa politique monétaire.

Le chiffre de l'inflation dans l'Eurozone semble lui donner raison puisque la dynamique des prix s'inverse, avec un recul de +2,00 vers +1,9%.

Le Bund allemand se détend de -2,3Pts vers -0,2080%.



Plus au Sud, très nette détente sur les BTP italiens avec -6Pts vers 0,8200% et embellie appréciable sur les Bonos avec -3,3Pts vers 0,415%.



Les T-Bonds US effacent 3,5Pts à 1,442% malgré une très bonne enquête d'ADP sur le secteur privé américain, lequel a créé 692.000 emplois en juin, un score supérieur au consensus.

Des créations largement concentrées dans les 'services' avec 624.000 nouveaux emplois, tandis que celui de la production de biens en a créé seulement 68.000.





