Taux : le '10 ans' US au-delà de 1,63%, le '30 ans' à 2,404%

Le 'fait du jour' restera le franchissement du seuil des 1,6% de rendement par les T-Bonds US et l'inscription d'un nouveau record de 1,642%, un niveau plus revu depuis le 2 février 2020.



Le rendement des bons du Trésor américain à 30 ans vient de franchir le cap des 2,40% (plafonnement à 2,404%), dépassant le plus haut du 25 février et approchant le zénith de 2,4162% du 2 janvier 2020.

L'évolution la plus spectaculaire du jour revient aux Gilts britanniques qui ont flirté avec les +10Pts de base à 0,834% (contre 0,72% en moyenne la veille): ils renouent avec les pitres niveaux testé le 26 février (0,835%).



La tension des taux longs US est consécutive à la publication de 2 'bons' chiffres : la confiance du consommateur américain a bondi de +6,2Pts à 83 début mars, selon les premiers résultats de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan publiés vendredi (le consensus tournait en moyenne autour de 78).



Si le sous-indice mesurant le jugement des consommateurs sur la situation actuelle a progressé de 86,2 à 91,5 le mois dernier, celui des anticipations a grimpé à 77,5, après 70,7 en février.



Une montée en flèche qui survient alors la Chambre des Représentants a voté cette semaine un gigantesque plan de soutien à l'économie qui prévoit le versement de chèques de 1.400 dollars aux américains gagnant jusqu'à 6.660$ par mois (5.350E), c'est à dire à tout citoyen gagnant moins de 75.000$/an et 150.000$ pour un couple... pour ceux là, c'est un chèque cadeau pour investir en bourse.



Le chiffre le plus attendu à Wall Street concernait les prix à la production 'PPI' aux Etats-Unis : ils ont augmenté de 0,5% en données brutes en février par rapport au mois précédent (conformément au consensus), dont une progression de 0,2% hors alimentation, énergie et négoce.



Selon Département du Travail, sur les douze derniers mois, la hausse des prix producteurs s'établit en février à 2,8% en données brutes et à 2,2% hors alimentation, énergie et négoce, à comparer à des hausses annuelles de respectivement 1,7% et 2% en janvier.



Le rendement du Bund allemand à 10 ans se dégrade de 3Pts de base vers -0,303%, celui de nos OAT de -0,096% vers -0,065% et les BTP italiens affichent +2Pts vers 0,627%, ce qui vaut mieux que les 0,655% affichés vers 16H.





