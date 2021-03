Taux : le rendement du T-Bond passe les 1,7%, en tendance.

La journée a été des plus calmes en termes de 'newsflow' : ni chiffre 'macro' ni communiqué de banquiers centraux: les marchés obligataire étaient livrés à eux-mêmes et c'est la tendance de fond qui prédomine depuis le 1er janvier qui s'est clairement imposée, sans catalyseur identifiable : le '10 ans' américain a continué de voir son rendement se dégrader delà des 1,70%... mais Wall Street semble s'y être accoutumé et le Dow Jones évolue de nouveau en territoire record.



La séance a également été médiocre en Europe mais cela n'a pas empêché une progression moyenne de +0,5% des principaux indices.

Les OAT se sont retendues de +2,5Pt vers -0,067%, les Bunds de +3,5ts à -0,315%.

Les Gilts britanniques s'en sortent le mieux avec une quasi-stagnation autour de 0,785%.



Plus au Sud, les BTP italiens se tendent de +2,4Pts et les Bonos de +2,2Pts.

Le point d'orgue de la semaine sera la publication du 'NFP' de mars aux Etats Unis, mais les marchés seront fermés en Europe (vendredi saint).





