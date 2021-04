Taux : les taux se retendent sans intensité mais c'est général

Les taux se tendent, légèrement, mais sur un large front en cette séance, quasiment vierge de toute statistique, en amont du communiqué de la Réserve fédérale (à 20H) qui sera suivi de la conférence de presse de son président, Jerome Powell.

Il devrait délivrer un discours ultra-accommodante, malgré les excellents indicateurs économiques publiés ces dernières semaines, mais c'est déjà dans les cours.



'Il s'agira probablement d'un non-événement à l'occasion duquel la Fed maintiendra sa politique monétaire inchangée sans fournir de nouveaux signaux', pronostiquent ce matin les équipes de Danske Bank.



'Pour mémoire, le président Powell a déclaré au début du mois que l'économie américaine se trouvait à un point d'inflexion. Depuis lors, les données économiques n'ont cessé d'aller dans le sens d'une reprise économique robuste', souligne la banque danoise.



La fin de journée sera également marquée par le premier discours de politique générale prononcé par Joe Biden devant le Congrès, coïncidant avec la date symbolique de ses 100 jours de mandat (il se caractérise déjà par un record de hausse des indices US depuis 75 ans, la meilleure entame de mandat pour un président démocrate).



Le président américain devrait dévoiler à l'occasion un nouveau plan de soutien de l'ordre de 1.800 milliards de dollars censé faire la part belle à la santé et à l'éducation, et financé à partir d'impôts sur les Américains les plus riches (plus de 400.000$ de revenus annuels) qui verraient doubler la taxation sur les plus values mobilières (bourse) et immobilières.



Les T-Bonds affichent ce soir +2Pts à 1,6420%, même écart pour nos OAT à 0,022% et pour les Bunds à -0,2300%.



Plus au Sud, les Bonos affiche +1,2% à 0,431%, les BTP italiens s'en tirent le mieux avec une clôture stable à 0,825%.

Outre-Manche, les Gilts se dégradent de +2,5Pts de base 0,80%, un zénith de 0,846% a même été atteint en séance: les Gilts et les BTP se retrouvent à parité.





