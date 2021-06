Taux : nette détente généralisée à 48H du FOMC de la BCE

L'optimisme des marchés obligataires se manifeste ostensiblement à 48H de la réunion de la BCE avec des bons du Trésor qui affichent des rendements en net repli (de -3 à -5,5Pts) du nord au sud.



Les Bunds effacent -3Pts à -0,227% après la publication d'un recul de -4,6Pts (à +79,8) de l'indice ZEW du moral des investisseurs et économistes allemands.

Tout n'est cependant pas 'noir' puisque le sous-indice de la situation actuelle grimpe de 31 points à -9,1.



Par ailleurs, la production industrielle allemande a reculé de 1% en avril, une contraction plus forte que le consensus (après un rebond de 2,2% en mars), ramenant la production à un niveau inférieur de 5,6% à celui de février 2020.

Nos OAT se détendent également de -3Pts à 0,143% et plus au Sud, les Bonos affichent -4Pts à 0,438% et les BTP italiens -5,5Pts à 0,863%.



Les T-Bonds ne sont pas en reste avec un repli de -4Pts à 1,5300% (sous ce seuil, une nouvelle décrue se profile vers 1,40%).



Aux USA, le déficit de la balance commerciale des Etats-Unis s'est contracté : il est passé de 75 Mds$ en mars (révisé de 74,4 milliards en estimation initiale) à 68,9 milliards en avril, d'après le Département du Commerce, un déficit à peu près conforme au consensus.



Cette amélioration de 8,2% d'un mois sur l'autre traduit une augmentation de 1,1% des exportations américaines, à 205 milliards de dollars, mais aussi des importations en diminution de 1,4% à 273,9Mds$.





