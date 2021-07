Taux : nos OAT 2031 repassent sous 0%, les T-Bond US bullish

Voilà, c'est fait depuis 18H15, le rendement de nos OAT 2031 est de nouveau négatif (les -0,004% avaient été atteints dès 15H30 mais le rendement oscillait en fait entre +0,002% et -0,002%, donc juste sur le seuil des 0,000%).



Ce soir, le rendement est bien ancré en-dessous des 0%, autour de -0,005%, soit -1,5Pt par rapport à mercredi, et -33Pts par rapport aux 0,328% du 19 mai dernier.



Détente également du Bund (-1,2Pt à -0,3420%) et on retrouve des écarts très similaires sur les BTP italiens (-1,5Pt à 0,716%) et sur les 'Bonos' ibériques à 0,3000%.



Les investisseurs n'ont pas eu beaucoup de grain à moudre en Europe (les débats tournent autour des potentielles conséquences du variant Delta sur la croissance) car c'est aux Etats Unis que ça s'est passé.



Et les T-Bonds enregistrent une décrue de -4,5Pt de leur rendement (vers 1,312%) qui semble difficile à relier aux chiffres publiés depuis 48H (relatifs à l'inflation) et ceux du jour ne donnent pas le sentiment qu'un ralentissement économique soit imminent.



En effet, l'activité manufacturière dans la région de New York -l'indice 'Empire State'- a bondi de 17,4 vers 43, déjouant un consensus bien plus prudent de 18.



Il atteint un niveau record, et c'est corroboré par le sous-indice des nouvelles commandes qui est passé de 16,3 à 33,2, tandis que celui des livraisons s'envole de 29,6 points à 43,8.



Par ailleurs, les inscriptions aux allocations chômage ont diminué -26.000 la semaine du 5 juillet aux Etats-Unis pour s'établir à 360 000, soit le plus bas niveau enregistré depuis mars 2020, indique le Département du Travail.



La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 382.500 en baisse de 14 500 par rapport au niveau révisé de la semaine précédente.



Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'établit à 3 241 000, soit une baisse de 126 000 par rapport au niveau révisé de la semaine du 28 juin.



Petit bémol à l'optimisme avec la production industrielle américaine qui n'a augmenté que de 0,4% au mois de juin en rythme séquentiel après une hausse de 0,7% en mai : la Réserve fédérale indique cependant que la seule production manufacturière s'est tassée de 0,1%, alors que le taux d'utilisation des capacités industrielles s'est amélioré de 0,3 point à 75,4%... donc l'économie US se rapproche du plein régime.



Côté chiffres à méditer, les prix à l'importation aux États-Unis ont augmenté de 1% en juin par rapport au mois précédent, une progression un peu inférieure au consensus (la hausse atteint 0,7% hors produits pétroliers).



Selon le Département du Travail, les prix à l'exportation ont progressé de 1,2% le mois dernier, et de +1,1% hors produits agricoles. Par rapport à juin 2020, les prix à l'importation et à l'exportation ont progressé respectivement de 11,2% et de 16,8%.



Mais si les signaux inflationnistes jaillissent de partout, Jerome Powell a su rassurer les marchés en réaffirmant que la hausse des prix, plus vigoureuse qu'anticipée, demeurera transitoire, un message qu'il martèle depuis des mois et qu'il eu l'occasion de réitérer devant le Congrès durant ces 2 dernières journées d'audition.



Et Wall Street à l'air 'd'acheter' ce scénario.



Le chiffre le plus commenté du jour vient de Chine, et il est décevant : le PIB de deuxième trimestre n'a augmenté que de 7,9% en glissement annuel, selon des données communiquées jeudi par le Bureau d'Etat des statistiques (BES), le consensus tablait sur une valeur supérieure à +8%.



'De façon générale, l'économie nationale a connu une reprise stable au premier semestre', indique le BES dans son communiqué, mettant toutefois en garde contre les incertitudes découlant de la propagation mondiale du variant Delta et du déséquilibre de la reprise observé au niveau national.



