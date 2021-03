Taux : petite embellie en Europe, cela reste tendu aux US

Les marchés de taux évoluent en ordre dispersé avec une timide embellie côté émissions européennes et une stagnation ou un léger repli des T-Bonds US.

Les rendements obligataires ne cessent de grimper aux Etats Unis depuis le début de l'année, dans un contexte de hausse des prévisions d'inflation et d'optimisme croissant quant à la solidité de la reprise mondiale (+5,6% selon l'OCDE) et +6,5% outre-Atlantique.



Le rendement des Treasuries américaines à 10 ans ne se sera pas détendu au-delà de la mi-journée: il remonte déjà au-delà de 1,725% (avec 1,73% en pivot) et se rapproche du zénith des 1,75% touché hier, un plus haut depuis plus d'un an.



Côté Europe, les Bunds s'améliorent un peu avec -2,5Pts de base, à -0,295%.

Plus au Sud, les Bonos se détendent de -4Pts vers 0,34% et les BTP effacent -2,5Pts à 0,665%.

Nos OAT affichent également -2,5Pts au lendemain de l'annonce de l'instauration d'un 3ème confinement qui touche maintenant plus de 1/3 des français.

Ces restrictions sanitaires laissent planer le risque d'un 3ème trimestre de récession consécutif car contrairement au Royaume Uni et à l'Allemagne, il n'y a pas vraiment de calendrier de retour à la normale d'ici fin juin, et l'assurance de conditions sanitaires très contraignantes au moins jusqu'à la mi-mai, voir au-delà... soit au moins encore 3 mois très difficiles pour le tourisme et l'événementiel, et aucun concert de printemps, aucune fête de mariage avant l'été, etc.



Dans la dernière enquête 'European Fund Manager Survey' des analystes de Bank of America, la banque d'affaires américaine note que les perspectives de croissance établies par les gérants européens culminent à des plus hauts historiques.

Celles de la Banque de France tablant sur 5,5% de croissance en France en 2021 semblent carrément très (exagérément ?) optimiste.





