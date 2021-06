Taux : peu d'initiatives, statsUS ignorées à la veille du NFP

Les T-Bonds US se retendent de +3Pts à 1,621% alors que la croissance de l'activité s'est accélérée de 62,7 à 64 en mai dans le secteur américain des services (enquête ISM).



Sans surprise, c'est le sous-indice des prix qui a le plus augmenté (+3,8 points à 80,6 contre 76,8), ce qui tend à confirmer les anticipations d'une remontée de l'inflation.



La composante de la production est, elle, ressortie en hausse de 3,5 points.

En revanche, le sous-indice lié à l'emploi a baissé de 3,5 points.



Un repli qui n'est pas très 'raccord' avec les chiffres hebdo du chômage, ni l'étude mensuelle d'ADP, selon laquelle le secteur privé a généré +978.000 nouveaux emplois au mois de mai.

Une estimation qui pulvérise de +300.000 le consensus qui tournait autour de +670.000/680.000.

Le score d'avril a été largement révisé à la baisse, de +742.000 à +654.000.



Le secteur loisirs/hôtellerie-restauration aurait apporté +440.000 nouveaux jobs, éducation et santé +139.000, les transports +109.000.



Emploi toujours : les inscriptions hebdomadaires au chômage ont baissé de 20.000 au cours de la semaine du 29 mai pour repasser sous le seuil des 400.000, à 385.000, a annoncé ce matin le Département du Travail.



Il s'agit de leur plus bas niveau depuis mars 2020.



La hausse de la productivité non-agricole a été confirmée à +5,4% aux Etats-Unis au premier trimestre 2021 en rythme annuel, selon le Département du Travail en seconde lecture, après une chute de 3,8% au trimestre précédent.



La séance s'est achevée sans grands changement pour les Bunds et les OAT à 0,176% et -0,182% respectivement.

En Europe, les indices PMI d'IHS Markit pour le secteur des services ont été publiés ce matin: ils sont ressortis à des niveaux déjà très solides lors de leurs dernières publications.



L'indice PMI 'composite' final compilé par le bureau d'études s'est nettement redressé le mois dernier, passant de 53,8 en avril à 57,1, dépassant le consensus établi à 56,9 et signalant une troisième hausse mensuelle consécutive de l'activité. Il s'agit de son taux d'expansion le plus élevé depuis février 2018.



Plus au Sud, les Bonos se dégradent de +1,3Pts à 0,473%, les BTP italien finissent à 0,898% contre 0,883% la veille... des écarts peu significatifs.



Les marchés obligataires sont un peu en 'stand by' depuis mardi, dans l'attente du 'NFP' qui paraîtra aux Etats Unis demain.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.