Taux : séance creuse mais la tendance positive perdure

Les marchés obligataires ont progressé de concert avec les indices boursiers ce lundi : il n'y avait pourtant aucun 'market mover', pas de chiffres 'macro'... mais les bons du Trésor ont bénéficié de l'inertie haussière acquise vendredi.



Ce lundi étant férié dans de nombreux pays d'Europe, comme l'Allemagne ou la Suisse, les échanges étaient dignes d'une séance de Noël, en pleine trêve des confiseurs.

La hausse des Bunds (-1,5Pt de rendement à -0,143%) est donc indicative.

Nos OAT se sont également détendues de -1,5Pt à 0,233% et plus au Sud, l'embellie se poursuit avec -2,2Pts à la fois sur le Bonos espagnols à 0,538% et les BTP italiens à 1,016%.



Le chiffre le plus attendu des investisseurs tombera jeudi : il s'agit de la publication de l'indice des prix 'PCE' aux Etats-Unis, qui constitue la mesure de l'inflation privilégiée par la Réserve fédérale.



Pour de nombreux investisseurs, la résurgence de l'inflation est devenue depuis quelques semaines une thématique bien plus préoccupante que l'épidémie de Covid-19.

Les T-Bonds continuent également de s'améliorer avec -3Pts de base à 1,602% et se rapprochent du récent plancher des 1,57/1,566%.





