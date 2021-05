Taux : séance de dégradation malgré 3 chiffres peu alarmants.

Net repli des T-Bonds US qui se dégradent de +4,4Pts vers 1,618% après la publication de chiffres soit conformes, soit inférieurs aux attentes.

Comme prévu, le PIB US a augmenté de 6,4% au premier trimestre 2021 en rythme annualisé, d'après le Département du Commerce qui confirme en deuxième lecture son estimation initiale de fin avril.



Cette croissance marque une accélération par rapport à l'augmentation de 4,3% observée le trimestre précédent. Elle a été soutenue à la fois par les dépenses de consommation des ménages, l'investissement fixe et les dépenses publiques.

La surprise du jour provient des commandes de biens durables qui sont reparties à la baisse aux Etats-Unis au mois d'avril (-1,3%), un repli qui peut semble contre-intuitif au vu de la vigueur affichée par l'économie américaine ces derniers temps (les analystes anticipaient une hausse de 0,8%).

C'est le secteur des transports qui plombe le chiffre mensuel, les commandes y ont baissé à elles seules de 6,7% le mois dernier, celles des voitures ayant notamment chuté de 6,2% (le secteur automobile est victime de problèmes de pénurie de composant électroniques récurrents).

Hors transports, les commandes de biens durables ont augmenté de 1% le mois dernier.

Les inscriptions aux allocations chômage ont diminué de -38.000 la semaine du 17 mai aux Etats-Unis, selon le Département du Travail, pour s'établir à 406 000, contre 444 000 la semaine précédente.



Il s'agit du niveau le plus faible enregistré depuis mars 2020, précise le rapport. La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 458 750, en recul de 46.000 d'une semaine à l'autre.

Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a diminué de 96.000 la semaine du 10 mai, à 3.642 000.



En France, le chômage se redresse de +1,7% à 3,9Mns de catégorie A, le déficit de la France devrait atteindre -9% en 2021 alors que l'Etat va accorder une rallonge de 15,5MdsE ('mesures d'urgence') aux secteurs sous perfusion (le 'plan montagne' sera de 650MnsE).

Le prix des logements anciens progresse de +5,9% en rythme annuel au 1er trimestre 2021 selon l'INSEE.

Nos OAT se retendent de +3Pts vers 0,187%, les Bunds de +3Pts vers -0,175%.



Plus au Sud, les Bonos espagnols repassent de 0,45% à 0,481%, les BTP italiens de 0,92% à 0,94%.

Les Gilts britanniques sont à l'arrêt autour de 0,815%.



