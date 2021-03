Taux : stabilité en Europe, le 10 ans US re-teste les 1,62%

Les marchés obligataires européens finissent sur une note irrégulière quand les marchés de taux US retombent clairement dans le rouge : les T-Bonds US affichent ce soir 1,565% de rendement -contre 1,55% la veille- après un 'pic' de 13 mois à 1,6250, quelques minutes après la publication d'un 'NFP' US bien plus vigoureux qu'attendu.



Le Département du Travail américain a recensé +379.000 emplois non agricoles en février, le double des +190.000 attendus, tandis que le taux de chômage a diminué de 0,1 point à 6,2%, alors qu'il était attendu en petite hausse à 6,4%.

Par ailleurs, les chiffres des deux mois précédents ont été révisés, de -227.000 à -306.000 pour décembre 2020 et de +49.000 à +166.000 pour janvier, soit une révision en hausse totale de 38.000 sur cette période.



Le taux de participation à la force de travail s'est maintenu à 61,4%.

Le secteur privé en particulier a créé +465.000 emplois, la plupart des créations de postes ont été enregistrées dans les loisirs et l'hôtellerie.

Ce chiffre est très largement supérieur (d'un facteur 4) aux +117.000 recensé par ADP 48H auparavant.

Comment un tel écart concernant le même champs d'investigation est-il possible ? Mystère...



Le déficit de la balance commerciale des Etats-Unis s'est aggravé de 67 milliards de dollars (chiffre révisé) en décembre 2020 à 68,2 milliards de dollars en janvier 2021: ce creusement s'avère un peu plus important que prévu.



Les marchés de taux européens ont mieux résisté avec un rendement des Bunds allemands qui se tend à peine autour de -0,305% tandis que celui des OAT françaises s'établit à -0,05%.

Plus au Sud, les BTP se détendent de -1,7Pt vers 0,748%, les Bonos ibérique finissent inchangés à 0,39%.

Même absence de tendance Outre-Manche avec des Gilts UK stable à 0,755%, après une petite poussée jusque vers 0,796% après le NFP américain.

Sur la semaine, les Gilts se détendent de -7Pts (nos OAT de -5Pts de base)



