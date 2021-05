Taux : stabilité ou légère embellie, mais par sur T-Bonds US

Comme prévu, le début de la semaine s'annonce particulièrement calme sur les marchés obligataires: nos OAT notamment finissent la journée parfaitement stables à 0,168/0,1700% tandis que les Bunds se dégradent de 1Pt symbolique vers -0,208%.



La BCE annonce qu'elle prévoit un retour du rythme de croissance pré-pandémie (4ème trimestre 2019) d'ici la fin du 1er semestre 2022.



Plus au Sud, et avec l'amorce des mesures de déconfinement, les taux se détendent de -1,6Pt en Espagne (Bonos à 0,474%) et de -4Pts sur les BTP italiens (à 0,884%).



Pas de chiffres au menu ce lundi: les investisseurs devront attendre demain pour prendre connaissance de la première statistique significative de la semaine, l'indice ZEW mesurant la confiance des investisseurs allemands.



Le point d'orgue de la semaine restera cependant la publication, mercredi, des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis, attendus en forte hausse en raison d'effets de base liés au 'choc' de l'apparition du Covid il y a un an.



Pas de chiffre non plus outre-Atlantique ce lundi et la hausse de +1,2Pt du rendement des T-Bonds à 1,591% n'a pas grande signification.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.