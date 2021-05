Taux : stables aux USA, nette consolidation des Gilts et BTP.

L'embellie de la veille n'aura pas duré plus de 24H, le temps que Janet Yellen rassure tout le monde en relativisant ses propos sur l'hypothèse d'un relèvement de taux en cas de surchauffe: ce n'est pas quelque chose qu'elle recommande ou anticipe, ajoutant que 'la banque centrale est indépendante dans la conduite de sa politique monétaire'.



Les T-Bonds US ont fini la journée quasi inchangés, vers 1,595%, après la parution de 2 chiffres un peu contradictoires : la croissance de l'activité du secteur privé aux Etats-Unis a accéléré plus qu'estimé initialement en avril, d'après l'indice PMI composite d'IHS Markit : paru à 62,2 en estimation flash, il ressort à 63,5 en donnée définitive, après 59,7 en mars.



Cette expansion de l'activité globale des Etats-Unis, la plus rapide depuis la création de l'indice en octobre 2009, repose sur des croissances plus fortes à la fois pour le secteur manufacturier et pour les services.

Mais cet apparente envolée de l'activité doit être un peu tempérée : l'indice ISM des 'services' se contracte à 62,7 contre 63,7 en mars (bien en-deçà des 64,1 attendus).



Il y avait également des indices 'PMI' au programme ce mercredi en Europe: le PMI de Markit composite (définitif) se redresse de 53,2 en mars à 53,8 en avril (53,7 en estimation flash). C'est la plus forte hausse de l'activité globale de la zone euro depuis juillet, et la deuxième plus importante depuis plus de deux ans et demi.

Les Bunds réagissent peu, ils décalent marginalement de +0,5Pt à -0,232%.



En France, l'indice composite de l'activité globale se redresse de 50,0 en mars à 51,6 en avril. Il met en évidence la première croissance de l'activité du secteur privé depuis huit mois, et la quatrième seulement depuis février 2020.

Nos OAT se dégradent de +1,2Pts vers 0,134% et plus au Sud, ce sont les BTP italiens qui subissent la plus lourde correction avec +3,2Pts à 0,851%.

Les Bonos espagnols finissent inchangés, les Gilts se retendent de +2,2Pts vers 0,8200%.





