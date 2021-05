Taux : une embellie de dessine après ISM et PMI décevants

Bonne entame de mois sur les indices boursiers mais aussi sur les marchés obligataires qui se détendent sur un large front.

En Europe, nos OAT affichent -2Pts à 0,141%, les Bunds -1,5Pt à -0,205% et plus au sud, l'embellie est plus prononcée avec-3Pts pour les Bonos à 0,4530% et -4Pts pour les BTP italiens à -0,826%.



Outre-Atlantique les T-Bonds US (-2Pts à 1,612%) prennent en compte la décrue de la croissance de l'activité dans le secteur manufacturier, à 60,7 le mois dernier, contre 64,7 en mars, alors que les économistes l'attendaient en hausse aux abords de 65 (les mauvaises nouvelles redeviennent-elles de bonnes nouvelles ?).



Dans son communiqué, l'ISM attribue ce repli à la pénurie de composants qui touche actuellement le secteur industriel, à la remontée des prix des matières premières et aux difficultés rencontrées en termes de logistique.



Il s'agit tout de même du 11ème mois consécutifs de croissance (indice supérieur à '50') depuis sa dernière contraction d'avril 2020.



Petite déception également en Europe où l'industrie manufacturière du Vieux Continent se replie de 59,3 vers 58,9 selon l'indice PMI IHS Markit, l'industrie manufacturière .



'La production et les nouvelles commandes sont restées élevées au regard des critères historiques de l'enquête, et les perspectives d'activité à douze mois des entreprises sont demeurées très favorables', pointe Eliot Kerr, économiste à IHS Markit.



'Toutefois, la situation reste préoccupante sur le front des approvisionnements, les goulets d'étranglement créés par la pandémie de Covid-19 ayant entraîné de nouveaux retards de livraison et tiré à la hausse les prix des intrants', prévient-il.



Pas d'embellie outre-Manche où les Gilts restent inchangés vers 0,843% alors que la situation politique semble dans une impasse au Parlement Nord-irlandais avec le réveil de vieilles querelles entre unionistes (pro-Brexit) et les Républicains (pro-UE et qui utilisent l'Euro) qui souhaitent une réunification de l'Irlande, dans le giron européen.





