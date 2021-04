Taux : une riche actualité mais les rendements stagnent.

Le scénario est assez surprenant : il y a eu des chiffres, il y a eu des déclarations plutôt 'faucon' de membres de la FED, et il en résulte une stagnation complète des marchés obligataires ce vendredi, après il est vrai un petit épisode correctif la veille.

Nos OAT font sur place à +0,16%, les Bunds se détendent de -0,5Pt à -0,303%



Plus au Sud, les écarts sont tout aussi insignifiants, avec -0,5Pt sur les Bonos espagnols à 0,473%, -1Pt sur les BTP italiens à 0,866%, après +4,5Pts jeudi.

Outre Manche, les Gilts finissent complètement 'flat' à 0.8450%.



Oui vraiment, un étrange immobilisme après les propos de Robert Kaplan qui évoque la nécessité d'entamer des discussions sur un 'tapering' (réduction du programme d'achat de T-Bonds mensuel, actuellement de 120Mds$) et qui parie sur une ou des hausse de taux dès 2022 (Powell repousse l'horizon à 2023).

Les opérateurs auraient pu continuer de vendre des T-Bonds après la publication des bons chiffres US qui donnent raison à Robert Kaplan : la confiance des consommateurs américains s'est encore améliorée au mois d'avril, à 88,3 après 84,9 en mars, selon l'Université du Michigan.

Une amélioration attribuée aux effets du plan de relance de l'économie et au succès de la campagne de vaccination (le consensus tablait sur 87,5).



Le sous-indice mesurant le jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a progressé à 97,2 contre 93 le mois dernier, tandis que celui mesurant l'évolution de leurs anticipations ressort également en hausse, à 82,7 contre 79,7 en mars.

Le meilleur chiffre du jour concernait les dépenses de consommation des ménages : elles ont rebondi de 4,2% en mars par rapport au mois précédent aux Etats-Unis, d'après le Département du Commerce, une progression globalement conforme au consensus.



Pour leur part, leurs revenus ont grimpé de 21,1%, une envolée là aussi assez conforme à celle anticipée en moyenne par les économistes. En rythme annuel, l'indice des prix PCE s'est établi à +2,3% (+1,8% hors énergie et alimentation).



En France, les OAT auraient également pu se dégrader après les chiffres de l'INSEE concernant notre PIB qui enregistre un rebond de 0,4% (contre 0,1% anticipé) après un repli de 1,4% au quatrième trimestre 2020.



'Sachant que la France subit un confinement depuis la moitié du deuxième trimestre, il est peu probable que l'activité signe un redressement soutenu avant l'été', préviennent les équipes de Capital Economics.



Les dépenses de consommation des ménages en biens en France ont d'ailleurs diminué nettement en mars (-1,1% en volume par rapport à février, après +0,3%), selon les données CVS-CJO de l'Insee, qui attribue ce repli à la forte baisse des achats de biens fabriqués (-3,7%).



De plus, selon l'estimation provisoire réalisée par l'Insee en fin de mois, l'inflation atteindrait 1,3% en avril 2021 par rapport au même mois de l'année dernière, après +1,1% observé le mois précédent.



Dans la zone euro, le PIB corrigé des variations saisonnières a diminué de 0,6% au 1er trimestre, et de 0,4% dans l'UE, par rapport au trimestre précédent, selon l'estimation rapide préliminaire publiée par Eurostat.



Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 1,6% en avril 2021, contre 1,3% en mars selon une estimation rapide publiée par l'office statistique de l'Union européenne.

Enfin, le taux d'inflation vient de paraître et il s'établit à 8,1%, toujours pour la zone Euro.





