Taux : une très belle journée, l'inflation transitoire séduit

Nouvelle séance très positive sur les marchés obligataires qui se détendent sur un large front, de part et d'autre de l'Atlantique.

Le T-Bond à 10 ans efface -3Pts de base à 1,573%... et en Europe, nos OAT se détendent également de -4Pts à 0,1940%, les Bunds de -3,3Pts à -0,175%.



Plus au sud, ce fut également une belle journée pour les Bonos espagnols avec -6Pts de base à 0,485% oui les BTP italiens dont la rémunération retombe sous la barre des 1% (-5,5Pts à 0,963%).



Plusieurs membres de la FED devaient prendre la parole cette semaine, la première fut Lael Brainard lundi, gouverneure de la Réserve fédérale: elle estime que les pressions inflationnistes n'étaient que 'passagères', ce qui semble favoriser l'appétit pour le risque.



Thomas Barkin (FED de Richmond) défend la même thèse ce mardi, et juge indispensable de poursuivre le soutien à l'économie US jusqu'au retour au plein emploi.

Le Président de la FED de Chicago, Charles Evans est sur la même ligne: 'je ne pense pas que la hausse des prix actuelle débouchera sur des tensions inflationnistes indésirables'.



L'après-midi s'est avéré fertile en chiffres aux Etats Unis: le prix de maisons bondit de +13,2% sur 12 mois selon le baromètre mensuel Case/Shiller... mais les ventes de logements neufs reculent de -5,9%.

C'est surtout lié à une pénurie de bien attractifs à la vente, non au fléchissement de la demande : les prix des maisons continuent de battre des records absolus dans toutes les régions, à plus de 372.000$ de prix médian.



La confiance du consommateur américain s'est très légèrement dégradée au mois de mai, à en croire l'enquête mensuelle du Conference Board qui a reculé à 117,2 ce mois-ci, après un chiffre de 117,5 en avril.



Si le sous-indice mesurant le jugement des consommateurs sur leur situation actuelle est remonté de 131,9 à 144,3 d'un mois sur l'autre, celui concernant leurs anticipations s'est nettement détérioré, passant de 107,9 le mois dernier à 99,1 en mai.



Une dégradation que Lynn Franco, la directrice de la recherche économique au Conference Board, met sur le compte de la perspective d'une remontée de l'inflation et de la fin des versements de chèques aux citoyens américains.



Confiance toujours, mais en Europe : le climat des affaires s'est fortement amélioré en Allemagne au mois de mai (il grimpe de 96,6 vers 99,2) et n'a jamais été aussi élevé en deux ans, montre l'enquête mensuelle de l'institut Ifo publiée ce mardi (le consensus tablait sur de 98,1).



Cet indicateur témoigne de la vigueur printanière de la première économie de la zone euro après un début d'année difficile, les industriels allemands éprouvant même des difficultés à répondre à la forte demande.



Enfin, l'embellie s'avère plus timide outre-Manche avec des Gilts qui n'effacent que -2,5Pts à 0,7860%.







Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.