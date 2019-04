Taux : ne réagissent ni au NFP, ni pressions de Trump sur FED

05/04/2019 | 19:15

La séance promettait d'être animée avec la publication du 'NFP' et de nouvelles 'stats' allemandes.



Et bien, il ne se passe rien, strictement rien sur les T-Bonds qui affiche une parfaite stabilité à mi-séance à 2,505%.



Les T-Bonds n'ont même pas frémi lorsque Donald Trump à indiqué qu'il souhaitait la restauration d'un 'QE' (quantitative easing) par la FED, en parallèle avec une baisse de -50Pts du taux directeur qu'il appellait de ses voeux depuis le début de la semaine.

Le but est certainement d'entretenir la bulle boursière jusqu'à sa possible réélection (si les marchés sont au plus haut)... mais en obéissant, la FED pourrait envoyer un mauvais signal: des mesures de soutien sont effectivement nécessaires compte tenu de signaux économiques plus faibles.



Les chiffres de l'emploi US (NFP) ont confirmé cet après-midi que les États-Unis ne sont pas sur le point de tomber en récession.



L'économie américaine a en effet créé +196.000 en emplois en mars, grâce notamment au secteur médical avec +49.000 jobs, la 'tech' +34.000, la restauration +27.000, la construction +16.000 (pour ne citer que les principaux).

Petite déception pour l'industrie qui perd -6.000 emplois.



Les (très mauvais) chiffres de février ont été légèrement révisés à la hausse de +20.000 à +33.000 (cela fait +65% en pourcentage, mais c'est modeste en terme d'embauches supplémentaires).



Le taux de chômage reste inchangé à 3,8%... comme prévu et la bonne surprise provient de la composante 'salaires' avec une hausse séquentielle très sage de +0,1% et une contraction de +3,4% à +3,2% en glissement sur 12 mois: plus d'emplois, moins de pression sur les salaires, c'est ce que Wall Street qualifie de 'chiffres Goldilocks'.





Nos OAT semblent plus fringantes avec -3,7Pts de base à 0,367%, les 'Gilts' britanniques ressortent stables à 1,085% environ (alors que le Parlement a voté une résolution qui écarte la possibilité d'une sortie en 'no deal', ce qui laisse comme possibilité un Brexit remastérisé (revu et corrigé par le parti travailliste), ou l'extension du délais avant Brexit (il pourrait être décalé au-delà de 12 avril, voir bien au-delà des 23 mai), ou pas de Brexit du tout (si nouveau référendum que Th.May écarte).



En Europe, séance également très calme avec une très légère dégradation des Bunds à 0,004% (+1Pt de base), nos OAT se montrent encore moins volatiles avec -0,5Pt de base à 0,362% (inchangées également sur la semaine).

Quasi stabilité sur les Bonos espagnols (vers 1,11%) et légère détente des BTP italiens (-4Pts à 2,47%).



Les Gilts britanniques se dégradent symétriquement de +4Pts à 1,125%... et la semaine se conclut par une hausse de rendement de +13Pts de base alors que le Brexit semble plus que jamais dans l'impasse, la demande de report du Brexit au 30 juin (4 jours après la tenue des élections européennes) semblant vouée à l'échec.



