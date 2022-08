Taux : nervosité en Europe, calme aux US, débâcle sur GiltsUK

(CercleFinance.com) -Les marchés obligataires européens ont bien encaissé le choc de l'inflation au mois d'août par Eurostat mais ils finissent la journée sans grand changement.

Les rendements se sont fortement tendus ce matin (jusqu'à +8/12Pts) dès la publication de la première estimation de l'inflation dans la zone euro en août.

Elle est estimé à 9,1%, en légère accélération donc par rapport à 8,9% en juillet, selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

Comme en Allemagne hier, ces chiffres confirment une nouvelle accélération des prix à la consommation dans la région (la Bundesbank prévoit +10% en décembre).

En France, selon l'estimation provisoire réalisée par l'Insee en fin de mois, les prix à la consommation en France augmenteraient de 5,8% en août 2022, marquant donc une légère décélération après +6,1% le mois précédent... mais l'analyse du 'panier' de la ménagère par l'INSEE fait apparaître une hausse de +10,5%.



Bonne nouvelle en ce qui concerne le PIB de la France qui rebondit de 0,5% en volume en données trimestrielle (après -0,2% au premier trimestre 2022), selon les données détaillées de l'Insee qui confirme donc sa première estimation.



Les marchés obligataires terminent la journée beaucoup plus calmement qu'en matinée +3Pts sur les OAT (vers 2,155%) et les Bunds (1,538%).

Les BTP italiens qui avaient affiché jusqu'à +12Pts (3,944%) en terminent sur un écart de +6Pts à 3,884%, soit +235 sur le Bund), les Bonos espagnols restent dans la moyenne des pays du nord avec +3Pts, à 2,7300%.



La débâcle se poursuit outre-Manche avec des Gilts initialement en hausse de +15Pts à 2,874% et qui en terminent avec +9Pts à 2,812% (contre 2,612% lundi matin, soit +20Pts en 72H et pire score depuis début janvier 2014).



Aux Etats Unis, les T-Bonds se montrent très serein avec une clôture à l'équilibre vers 3,11%.



Le secteur privé non agricole des Etats-Unis n'a généré que 132.000 emplois en août selon le cabinet ADP (qui a changé cet été ses modes de calculs après quelques 'ratés' spectaculaires en début d'année), un nombre inférieur de moitié au consensus des économistes, après les 270.000 créations enregistrées le mois précédent.



'Nos données suggèrent un changement récent vers un rythme d'embauche plus prudent, peut-être alors que les entreprises tentent de déchiffrer les signaux contradictoires de l'économie', commente Nela Richardson, économiste en chef chez ADP.



Aux Etats-Unis, la probabilité estimée d'une hausse de taux de 75 points de base atteint désormais 62,5%, selon le baromètre FedWatch de CME Group, après le solide indice de confiance du Conference Board dévoilé hier.



Loretta Mester (patronne de la FED de Cleveland) a déclaré ce mercredi qu'elle n'anticipait pas de détente des taux avant 2024 et prévoyait qu'ils atteignent 4 à 4,25% avant de rebaisser.





