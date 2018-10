Taux : nette dégradation en Italie, lourdeur sur les T-Bonds

30/10/2018 | 19:22

Séance de mardi à rebours de celle de lundi, avec surtout, une nette dégradation des BTP italiens dont le rendement bondit de +15Pts de base vers 3,34% vers 3,49% (ceci efface intégralement les gains de la veille).

Les 'bonos' espagnols sont affectés et affichent +4,2Pts de base à 1,595%, ce qui efface également l'embellie de la veille.



Pas de véritable rotation sectorielle en faveur des bons du Trésor les plus robustes: les Bunds allemands affichent -1Pt symbolique à 0,37% et nos OAT finissent inchangées à 0,748% (+0,3Pt de base).

Dégradation des T-Bonds US (+2Pts à 3,107%) alors que le baromètre mensuel de la confiance des ménages US (Conference Bard) fait un bond de +2,6Pt à 137,9, inscrivant un plus haut historique depuis l'an 2000 (et le sommet de la bulle des 'dot.com').



Un chiffre record très surprenant vu les 10% perdus par Wall Street en 4 semaines et qui aurait pu (et dû ?) impacter négativement le 'sentiment de richesse', et donc le moral des ménages.



Du côté des statistiques européennes, au troisième trimestre 2018, la croissance du PIB de la France en volume accélère à +0,4%, après +0,2% au trimestre précédent, selon les données corrigés des variations saisonnières et des effets des jours ouvrables (CVS-CJO) de l'Insee, grâce à l'investissement qui repart (+0,8% au T3).



La consommation des ménages en revanche est à la peine avec une chute de -1,7%, après +1,1% en août (-7,9% pour les ventes auto après +8,5%) mais sur l'ensemble du 3me trimestre, la consommation se redresse par rapport au trimestre précédent (+0,6 % après -0,3 %).

La plus mauvaise surprise, c'est la croissance nulle en Italie au 3ème trimestre: la croissance annuelle chute à +0,8% contre +1,2% au T2.



Une bien mauvaise trajectoire économique qui rend l'endettement difficilement supportable (charge du remboursement de la dette: 65MdsE en 2018... s'alourdissant subitement avec des taux longs à 3,6%).





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.