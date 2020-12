Taux : nette dégradation en UE et US, les gilts UK plongent

Les marchés de taux effacent leurs gains du début de la semaine, malgré des statistiques et un 'newsflow' pas forcément très engageants ce 23/12.

Alors qu'une hausse des bons du Trésor aurait pu tout aussi bien se justifier, les rendements se sont nettement tendus avec des OAT affichant +4Pts de base à -0,3100%, les Bunds se dégradant de +4,6Pts à -0,548%.

Plus au Sud, les 'bonos' espagnols se tendent de +2Pts à 0,072% et les BTP italiens affichent +3,7Pts à 0,5550%.



Les T-Bonds US se tendent de +3,7Pts à 0,955% après publication plusieurs statistiques plutôt décevantes aux Etats Unis.



Selon le Département du Commerce, les dépenses de consommation des ménages US ont par exemple reculé de 0,4% en novembre par rapport au mois précédent aux Etats-Unis, une baisse globalement plus forte que celle attendue en consensus.



Leurs revenus se sont même contractés de 1,1%, une contraction nettement supérieure à celle anticipée par les économistes.

Mais ce n'est que temporaire: les 'chèques fédéraux' vont arriver (600$ par ménage +600$ par enfant selon les termes du plan de soutien de 900Mds$ en cours d'adoption) afin de doper la consommation en fin d'année.



Après une hausse de 1,8% en octobre, les commandes de biens durables aux Etats-Unis ont augmenté de 0,9% en novembre en rythme séquentiel, selon le Département du Commerce, là où les économistes anticipaient une progression un peu moins forte.



Le moral du consommateur américain s'améliore en décembre, mais moins qu'estimé initialement, au vu de l'indice de confiance de l'Université du Michigan qui ressort finalement à 80,7 contre 81,4 en estimation préliminaire, et après 76,9 en novembre.



Enfin, le Département du Commerce annonce qu'après un repli de 2,1% en octobre, les ventes de logements neufs aux Etats-Unis ont plongé de 11% le mois dernier à un volume annualisé de 841.000 unités, alors que le consensus n'attendait qu'un recul bien moindre (c'est un net coup d'arrêt à une phase de croissance forte depuis juin dernier).



Outre Manche, les Gilts se retendent fortement de +10Pts vers 0,285% tandis que circulent des rumeurs d'accord commercial UE/UK imminent afin d'éviter un 'no deal Brexit' (certains observateurs spéculent même sur une poursuite des négociations au-delà du 1er janvier).



