Taux : nette dégradation malgré incertitudes liées à Omicron

Les taux se tendent sensiblement ce lundi, malgré l'absence de chiffres 'macro' le justifiant.

Les marchés obligataires semblent peu impressionnés par la progression 'fulgurante' de la pandémie de Covid-19 et de son impact sur la vie économique mondiale : habituels refuges dans des périodes d'incertitude avec des risques portant sur la croissance (des millions de salariés contraints de s'isoler, comme les pilotes et personnels navigants le weekend de Noël), les bons du Trésor ne font pourtant pas recette et consolident assez nettement.



Déjà en repli la plus grande partie de la semaine passée, nos OAT voient de nouveaux leur rendement se tendre de +3Pts vers 0,149%, les Bunds se dégradent également de +2Pts vers -0,231%, les BTP italiens de +4Pts vers 1,167%.

Faisant cavalier seul à la hausse, les Bonos espagnols se détendent de -1Pt à 0,516% alors que le gouvernement espagnol a renoncé aux couvre-feux, confinement et autres mesures plombant de nombreux secteurs d'activité, recommandant les masques en extérieur, bien que l'efficacité de cette mesure n'ait jamais démontré son efficacité depuis 2 ans.



Un statu-quo parfait règne au Royaume Uni (Gilts à 0,922%) alors que Boris Johnson a également renoncé à alourdir les mesures de 'freinage' d'Omicron d'ici le jour de l'An, le nouveau variant, n'ayant pas -selon le 1er Ministre britannique- 'fait la preuve de se dangerosité'.



